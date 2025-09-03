Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.

Las : Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En estas alcaldías se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora entre las 17:15 a las 20:00 horas de este miércoles.

Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

