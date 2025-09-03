La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos fuertes para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Leer también: Director del Metro presentará plan estratégico para el STC; busca mejorar operación, garantizar seguridad y mejorar movilidad

En estas alcaldías se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora entre las 17:15 a las 20:00 horas de este miércoles.

Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr