Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Tras las de los últimos días en la Ciudad de México resultaron afectadas 602 viviendas en distintas alcaldías, dio a conocer la jefa de Gobierno, .

Del total, 60 viviendas están localizadas en la , en Iztapalapa, una de las zonas con más daños por las lluvias de la madrugada del 2 de septiembre.

“En cuanto a afectaciones a viviendas se está llevando a cabo el censo, hoy tenemos reportadas 602 viviendas afectadas en las distintas alcaldías, más tarde se va a actualizar cuántas viviendas fueron afectadas que tenemos que apoyar porque entró el agua”, dijo.

Brugada Molina aseveró que se apoyará a todas las familias que resultaron afectadas por las lluvias que se extendieron por más de 24 horas, con afectaciones sobre todo en el norte de la CDMX.

La mandataria señaló que sólo en la , en Iztapalapa, resultaron afectadas 60 viviendas.

“Tenemos a la Vicente Guerrero con más de 60 viviendas afectadas”, dijo.

Explicó que los daños ocurrieron principalmente en viviendas de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Coyoacán.

