Tras las lluvias de los últimos días en la Ciudad de México resultaron afectadas 602 viviendas en distintas alcaldías, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Del total, 60 viviendas están localizadas en la Vicente Guerrero, en Iztapalapa, una de las zonas con más daños por las lluvias de la madrugada del 2 de septiembre.

“En cuanto a afectaciones a viviendas se está llevando a cabo el censo, hoy tenemos reportadas 602 viviendas afectadas en las distintas alcaldías, más tarde se va a actualizar cuántas viviendas fueron afectadas que tenemos que apoyar porque entró el agua”, dijo.

Brugada Molina aseveró que se apoyará a todas las familias que resultaron afectadas por las lluvias que se extendieron por más de 24 horas, con afectaciones sobre todo en el norte de la CDMX.

La mandataria señaló que sólo en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, resultaron afectadas 60 viviendas.

“Tenemos a la Vicente Guerrero con más de 60 viviendas afectadas”, dijo.

Explicó que los daños ocurrieron principalmente en viviendas de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Coyoacán.

dmrr/cr