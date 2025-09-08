Más Información
Luego de que se registrara un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Oaxaca y no se activara la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, el coordinador General Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, explicó que esta "se activa mediante un proceso automático que considera distancia e intensidad".
"La activación de la Alerta Sísmica opera mediante un proceso automático que considera la distancia e intensidad. Conoce cómo funciona el sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México", aseguró el funcionario en X.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica?
Explicó que algoritmo que determina el envío de alerta sísmica se activará en los siguientes casos:
- Si al menos dos sensores identifican el sismo en los primeros segundos de ocurrencia del mismo.
- Si la estimación de energía de los sismos sobrepasa los límites establecidos, que son 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0 – 8.0
- Depende de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar. Por ejemplo, "si la magnitud del sismo es mayor a 5 se alertarán las ciudades a una distancia de no más de 170 km del epicentro".
