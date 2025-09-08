Más Información

Luego de que se registrara un con epicentro en Oaxaca y no se activara la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, el coordinador General Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, explicó que esta "se activa mediante un proceso automático que considera distancia e intensidad".

"La activación de la opera mediante un proceso automático que considera la distancia e intensidad. Conoce cómo funciona el sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México", aseguró el funcionario en X.

Alerta sísmica/Foto: Especial
¿En qué casos se activa la alerta sísmica?

Explicó que algoritmo que determina el envío de alerta sísmica se activará en los siguientes casos:

  • Si al menos dos sensores identifican el sismo en los primeros segundos de ocurrencia del mismo.
  • Si la estimación de energía de los sismos sobrepasa los límites establecidos, que son 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0 – 8.0
  • Depende de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar. Por ejemplo, "si la magnitud del sismo es mayor a 5 se alertarán las ciudades a una distancia de no más de 170 km del epicentro".
