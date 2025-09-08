La mañana de este lunes, un grupo de aproximadamente 25 personas, entre familiares y amigos de los menores Nicol y Eder “N”, se manifestó frente a las instalaciones del llamado “Búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para exigir atención inmediata en la búsqueda de ambos adolescentes, desaparecidos el pasado 2 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al frente de la protesta se encontraba Roberto Carlos Zaldívar Escobedo, quien solicitó la intervención de las autoridades ministeriales para agilizar las investigaciones. Los manifestantes denunciaron falta de respuestas por parte de la Fiscalía de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas (FÍPEDE).

Familiares de adolescentes desaparecidos bloquean calles en CDMX; exigen pronta búsqueda a la FGJCDMX. Foto: Especial

Derivado de su inconformidad, encabezados también por María del Carmen Volante, los familiares bloquearon la circulación en el cuerpo sur de la avenida Doctor Río de la Loza, lo que generó afectaciones viales en las inmediaciones.

