El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, adelantó que para octubre o noviembre arrancará con la construcción de nuevos colectores en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco, tres de las demarcaciones más afectadas por las recientes lluvias de esta temporada.

“Estas obras no se pudieran hacer en este momento porque estamos en plena temporada de lluvias, y aunque la infraestructura no está óptima, tiene una funcionalidad [y] es necesario usarla, pero ya para noviembre podemos estar interviniendo toda esta infraestructura, para estar mejor preparados para la próxima temporada de lluvias”, dijo.

El secretario aseveró que además de los colectores, hay cárcamos de bombeo o se fortalecen con bombas adicionales algunas de estas plantas de bombeo, como se hizo en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza o en algunas partes de Iztacalco.

En conferencia de prensa, el secretario afirmó que la última etapa del Plan Tlaloque que se implementa antes de la época de lluvias, es la planeación de nueva infraestructura, como estos cárcamos que se anunciaron tras las fuertes lluvias que afectaron esas alcaldías en agosto pasado.