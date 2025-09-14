La noche del 15 de septiembre es sinónimo de tradición y orgullo mexicano. Como cada año, las alcaldías de la Ciudad de México preparan conciertos gratuitos para que los ciudadanos den el grito y celebren en familia la Independencia de México.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la cartelera incluirá a artistas como Julio Preciado, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Sonido Condor.

“Va a ser una noche de orgullo, de alegría y de sentirnos más unidos que nunca”, aseguró la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en sus redes sociales.

Foto: @AlcCuauhtemocMx

Además de estas presentaciones, la Arrolladora Banda El Limón será el acto principal de la noche en el Zócalo capitalino, previo a que la presidenta Claudia Sheinbaum dé el tradicional Grito desde el balcón de Palacio Nacional.

Además, estarán como invitados la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza.

¿Dónde y a qué hora se presentan los artistas en la Cuauhtémoc este 15 de septiembre?

La noche mexicana en la Cuauhtémoc estará llena de mucho baile a partir de las 17 horas por lo que no te puedes perder este magno evento en la explanada principal de la alcaldía ubicada en Juan Aldama s/n colonia Buenavista.

En caso de que tu intención sea corear los éxitos de la Arrolladora, la cita será a las 20:00 horas en la explanada del Zócalo.

¿Qué calles estarán cerradas por el festejo del 15 de septiembre en la Cuauhtémoc?

La alcaldía informó sobre las calles que permanecerán cerradas debido a los festejos serán:

Jesús García

Juan Aldama

Luis Donaldo Colosio

Foto: @AlcCuauhtemocMx

Recomendaciones para asistir al evento del 15 de septiembre en la Cuauhtémoc

Para que las celebraciones se desarrollen en un ambiente seguro para todos y todas, la alcaldía pidió a los asistentes evitar ingresar con los siguientes objetos:

Bebidas alcohólicas

Armas de fuego y punzo cortantes

Cohetes

Termos

Aerosoles y pinturas

Hebillas de cinturón grandes

Comida

Palos de banderas

Paraguas

Cascos

Selfie Sticks

Además, informó que todas las mochilas y bolsas serán revisadas para mayor seguridad.

