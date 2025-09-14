Más Información
La noche del 15 de septiembre es sinónimo de tradición y orgullo mexicano. Como cada año, las alcaldías de la Ciudad de México preparan conciertos gratuitos para que los ciudadanos den el grito y celebren en familia la Independencia de México.
En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la cartelera incluirá a artistas como Julio Preciado, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Sonido Condor.
“Va a ser una noche de orgullo, de alegría y de sentirnos más unidos que nunca”, aseguró la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en sus redes sociales.
Además de estas presentaciones, la Arrolladora Banda El Limón será el acto principal de la noche en el Zócalo capitalino, previo a que la presidenta Claudia Sheinbaum dé el tradicional Grito desde el balcón de Palacio Nacional.
Además, estarán como invitados la cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza.
¿Dónde y a qué hora se presentan los artistas en la Cuauhtémoc este 15 de septiembre?
La noche mexicana en la Cuauhtémoc estará llena de mucho baile a partir de las 17 horas por lo que no te puedes perder este magno evento en la explanada principal de la alcaldía ubicada en Juan Aldama s/n colonia Buenavista.
En caso de que tu intención sea corear los éxitos de la Arrolladora, la cita será a las 20:00 horas en la explanada del Zócalo.
¿Qué calles estarán cerradas por el festejo del 15 de septiembre en la Cuauhtémoc?
La alcaldía informó sobre las calles que permanecerán cerradas debido a los festejos serán:
- Jesús García
- Juan Aldama
- Luis Donaldo Colosio
Recomendaciones para asistir al evento del 15 de septiembre en la Cuauhtémoc
Para que las celebraciones se desarrollen en un ambiente seguro para todos y todas, la alcaldía pidió a los asistentes evitar ingresar con los siguientes objetos:
- Bebidas alcohólicas
- Armas de fuego y punzo cortantes
- Cohetes
- Termos
- Aerosoles y pinturas
- Hebillas de cinturón grandes
- Comida
- Palos de banderas
- Paraguas
- Cascos
- Selfie Sticks
Además, informó que todas las mochilas y bolsas serán revisadas para mayor seguridad.
afcl/LL