Este 15 de septiembre, la alcaldía Coyoacán celebrará el Grito de Independencia con una jornada musical abierta al público en el Jardín Hidalgo.

El festejo reunirá a artistas de diferentes géneros como Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapsula, quienes pondrán el ritmo a una de las noches más esperadas de las fiestas patrias en la Ciudad de México.

La explanada del centro histórico de Coyoacán se ha consolidado como uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones patrias, ya que combina tradición, música y un ambiente familiar que cada año atrae a miles de asistentes, tanto de la capital como de otras entidades e incluso del extranjero.

El cartel de este año busca ofrecer una experiencia variada, desde la salsa y la cumbia colombiana de Alberto Barros, pasando por el pop norteño de Sofi Saar, hasta el show tropical de Daniel y su Maracombo y la puesta en escena conceptual de Kapsula. Todo ello con entrada libre.

¿Dónde será el evento del Grito en Coyoacán y cómo llegar?

Foto: Especial.

El festejo tendrá lugar en el Jardín Hidalgo, ubicado en el centro de Coyoacán. Hay varias alternativas para llegar en transporte público:

Quienes viajen en Metro pueden optar por:

Estación General Anaya , de la Línea 2 . En la salida que indica “Museo Nacional de las Intervenciones”, puedes caminar hacia la calle 20 de Agosto para tomar microbuses de la Ruta 34 o unidades de la RTP que llegan directo al centro de la alcaldía.

, de la . En la salida que indica “Museo Nacional de las Intervenciones”, puedes caminar hacia la calle 20 de Agosto para tomar microbuses de la o unidades de la que llegan directo al centro de la alcaldía. Otra estación cercana es Viveros , en la Línea 3 ; desde ahí es posible tomar transporte sobre avenida Progreso o bien caminar, atravesando espacios como los Viveros de Coyoacán, la Fonoteca Nacional y el Callejón del Aguacate.

, en la ; desde ahí es posible tomar transporte sobre avenida Progreso o bien caminar, atravesando espacios como los Viveros de Coyoacán, la Fonoteca Nacional y el Callejón del Aguacate. Aunque más lejana, la estación Coyoacán de la Línea 3 también conecta con camiones del corredor COVIPESA que llevan al centro histórico.

El Metrobús es otra opción. Desde la estación Altavista de la Línea 1, que corre por avenida Insurgentes, se puede abordar un microbús hacia el Jardín Hidalgo. También la estación Santa Cruz Atoyac, terminal de la Línea 3, permite conexión hacia el centro mediante microbuses.

El Trolebús de la Línea 7, que recorre Miguel Ángel de Quevedo, cuenta con un parabús en Cuadrante San Francisco, a unas cuadras del Jardín Hidalgo. También la Línea 1 del Trolebús, con parada en Xicoténcatl, conecta con el centro caminando por calles tradicionales como Felipe Carrillo Puerto.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece varias rutas: desde General Anaya parte la 116-A, que cruza por San Ángel y llega hasta Río de Guadalupe, además de la Ruta 200 que circula por Circuito Interior y se detiene en avenida Centenario, a unos minutos a pie de la explanada.

En caso de utilizar microbuses, hay diferentes recorridos que conectan con Coyoacán desde estaciones de Metro y otras zonas del sur y poniente de la capital. Los precios van de 6 a 8 pesos, según el servicio, y el trayecto puede tardar entre 10 y 30 minutos, dependiendo del tráfico y el punto de partida.

Recomendaciones para asistir al evento del 15 de septiembre en Coyoacán

Si decides acudir al Grito de independencia en Coyoacán se recomienda llegar temprano para encontrar un buen sitio.

Para que tu visita sea más segura y disfrutes plenamente del evento, toma en cuenta lo siguiente:

Evita llevar objetos punzocortantes.

Lleva un impermeable en caso de lluvia.

Elige ropa y calzado cómodos.

Considera llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.

