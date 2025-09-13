La alcaldía Coyoacán informó que debido a los festejos por las fiestas patrias a partir de este fin de semana habrá cierres a la circulación en el primer cuadro de la demarcación, por lo que hace un llamado a los vecinos y visitantes a tomar precauciones.

Cierres en el centro de Coyoacán

En la zona del primer cuadro no habrá acceso vehicular, solo peatonal a partir de las calles Xicoténcatl, Gómez Farías, Vallarta, Fernández Leal, Ayuntamiento, avenida México y Miguel Ángel de Quevedo.

También se ha informado a quienes viven en el primer cuadro de la demarcación, así como a quienes tienen comercios en la zona, que el área de tránsito vehicular está restringida y solo accederán los autos con cartelón de vecinas y vecinos, los cuales fueron entregados previo registro y comprobación de domicilio. Los accesos vehiculares en el cuadrante que abarca Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Río Churubusco y avenida Universidad, también serán controlados.

Visitantes del 15 de septiembre

La alcaldía indicó que de acuerdo con estimaciones de años anteriores, para la noche de este 15 de septiembre se esperan poco más de 30 mil personas y, considerando todo el fin de semana, serán alrededor de 90 mil personas las que visiten el centro de Coyoacán.

Destacó que se han dispuesto servicios de emergencia, Protección Civil, de seguridad con Escudo Coyoacán, de vialidad, así como personal que estará a cargo de los accesos y salidas para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones, con el objetivo de que la celebración se realice en un ambiente familiar, con orden y en paz.

“Queremos que, como cada año, esta sea una fiesta familiar, una celebración patriótica con orden y en un entorno seguro. Cuidemos a nuestro querido Coyoacán, sus monumentos, su kiosco, sus edificios históricos y también respetemos a las y los vecinos, las rampas para personas con discapacidad y sigamos las instrucciones de las autoridades. Que en esta conmemoración honremos con respeto y honor a los héroes que nos dieron patria y libertad”, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez.

Para amenizar la celebración del 15 de septiembre, se contará con la presentación de grupos de música tropical, mariachi, regional mexicana y del cantante de salsa, Alberto Barros.

Quienes acudan al Jardín Hidalgo no podrán portar objetos peligrosos como espadas, armas reales o ficticias para quienes portan disfraces, así como objetos punzocortantes como es el caso de sombrillas puntiagudas o servicios de alimentos en brochetas o palos de madera.

El acceso con mascotas será restringido por seguridad de ellos mismos y de los demás visitantes, dado que suele haber aglomeraciones que pueden generarles estrés y nerviosismo.

maot