Las personas que sobrepasen el límite de alcohol permitido por el programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como alcoholímetro, y sean remitidas al "Torito" este 15 de septiembre cenarán pambazos.

SSC da a conocer menú para el 15 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer el menú para aquellas personas que sean llevadas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, también conocido como “El Torito”, la noche del festejo del grito de independencia.

El menú completo para el 15 de septiembre consta de sopa de codito, pambazos, agua de sabor y dulces típicos como postre.

Lee también Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que el programa Conduce Sin Alcohol estará operando las 24 horas desde el jueves 11 y hasta el martes 16 de septiembre.

Toda persona que viole lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica por conducir en estado de ebriedad será remitida al "Torito".

Lee también ¿Cómo operaran los centros de verificación este 15 de septiembre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot