Más Información

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Desde marzo hubo "indicios sólidos" de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Desde marzo hubo "indicios sólidos" de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Silverio Villegas, el mexicano asesinado por ICE en Chicago, era "un buen tipo", "tranquilo y tímido", recuerdan sus vecinos

Silverio Villegas, el mexicano asesinado por ICE en Chicago, era "un buen tipo", "tranquilo y tímido", recuerdan sus vecinos

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Las personas que sobrepasen el límite de alcohol permitido por el programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como alcoholímetro, y sean remitidas al "" este cenarán pambazos.

SSC da a conocer menú para el 15 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer el menú para aquellas personas que sean llevadas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, también conocido como “El Torito”, la noche del festejo del grito de independencia.

El menú completo para el 15 de septiembre consta de sopa de codito, pambazos, agua de sabor y dulces típicos como postre.

Lee también

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que el programa Conduce Sin Alcohol estará operando las 24 horas desde el jueves 11 y hasta el martes 16 de septiembre.

Toda persona que viole lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica por conducir en estado de ebriedad será remitida al "Torito".

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses