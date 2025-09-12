Más Información

La Secretaría del Medio Ambiente informó que con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México, los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México, operarán el día 15 de septiembre de 2025, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Por lo tanto, solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

