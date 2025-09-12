Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Más Información
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la Ciudad de México durante la celebración de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo especial con 13 mil policías.
Alcoholímetro hasta el 16 de septiembre
Además, el programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como alcoholímetro, estará operando desde el 11 y hasta el 16 de septiembre de manera permanente.
El operativo también tiene por objetivo garantizar la seguridad de los asistentes al desfile cívico-militar del Zócalo capitalino, así como de las 16 alcaldías.
Los 13 mil efectivos de la SSC estarán apoyados con 2 mil 300 vehículos, entre patrullas, motos, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
También se desplegarán los cinco helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos, conocidos como Cóndores.
Además, el programa preventivo Conduce Sin Alcohol estará operando las 24 horas del día desde la noche del jueves 11 y hasta el martes 16 de septiembre.
La vigilancia policíaca, así como el programa Conduce Sin Alcohol, estarán desplegados a lo largo de las 16 alcaldías.
