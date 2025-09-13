Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

La informó que con motivo del partido de fútbol entre los equipos América y Guadalajara, que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, elementos de en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementan un operativo en la zona para garantizar la seguridad de asistentes y vecinos.

Dicho operativo, contempla la presencia de 14 unidades, ambulancias y vehículos de atención a emergencias urbanas y elementos de proximidad a las afueras del estadio y en las colonias aledañas. Además de mantener en los accesos al recinto y protocolos de emergencia para prevenir y atender cualquier inconveniente que pudiera presentarse.

La demarcación indicó que al considerarse un partido de alto aforo, este dispositivo de seguridad busca mantener en orden el flujo vial y de asistentes, además de organizar correctamente al comercio en vía pública, evitando que este ocupe otros espacios más allá de los permitidos por las autoridades.

Lee también:

También habrá cierres de vialidades cercanas al estadio, a partir de las 13 horas, por lo que se exhorta a vecinos y público en general a tomar precauciones.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso de mantener orden y seguridad para garantizar el sano esparcimiento de los asistentes al encuentro deportivo y la tranquilidad de los vecinos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses