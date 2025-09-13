La alcaldía Benito Juárez informó que con motivo del partido de fútbol entre los equipos América y Guadalajara, que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, elementos de Blindar BJ360° en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementan un operativo en la zona para garantizar la seguridad de asistentes y vecinos.

Dicho operativo, contempla la presencia de 14 unidades, ambulancias y vehículos de atención a emergencias urbanas y elementos de proximidad a las afueras del estadio y en las colonias aledañas. Además de mantener filtros de seguridad en los accesos al recinto y protocolos de emergencia para prevenir y atender cualquier inconveniente que pudiera presentarse.

La demarcación indicó que al considerarse un partido de alto aforo, este dispositivo de seguridad busca mantener en orden el flujo vial y de asistentes, además de organizar correctamente al comercio en vía pública, evitando que este ocupe otros espacios más allá de los permitidos por las autoridades.

Lee también: Ayuda psicológica, camas y comida para familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa sigue llegando a hospitales

También habrá cierres de vialidades cercanas al estadio, a partir de las 13 horas, por lo que se exhorta a vecinos y público en general a tomar precauciones.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso de mantener orden y seguridad para garantizar el sano esparcimiento de los asistentes al encuentro deportivo y la tranquilidad de los vecinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr