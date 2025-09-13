Más Información
Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"
La ayuda para los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa en La Concordia, en Iztapalapa, que están internados en el hospital Magdalena de las Salinas continúa llegando.
Sigue llegando ayuda
A tres días de la explosión, afuera del hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, hay gente, asociaciones y el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero brindando ayuda.
Magnus es una de las personas que se organizó para llevar apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión. El joven y sus amigos llevan tres días regalando alimentos.
Lee también Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa
Atención psicológica
También están organizaciones civiles que están brindando atención psicológica gratuita.
La fundación Uriel IAP lleva aproximadamente 30 atenciones psicológicas desde el día de la explosión en La Concordia.
Camastros para descansar
También, por parte de la alcaldía Gustavo A. Madero se ha levantado una carpa donde hay artículos de higiene personal, medicina y alimentos para quien lo necesite.
Lee también FOTOS: Mexicanos llevan a hospitales comida y víveres para familiares de víctimas por explosión de pipa
También se ofrecen camastros para pasar la noche o descansar.
Y como en días anteriores, la ayuda de personas que llevan comida para regalarla a quien lo necesite, la entregan y luego se retiran del nosocomio, no cesa.
maot