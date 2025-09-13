La ayuda para los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa en La Concordia, en Iztapalapa, que están internados en el hospital Magdalena de las Salinas continúa llegando.

Sigue llegando ayuda

A tres días de la explosión, afuera del hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, hay gente, asociaciones y el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero brindando ayuda.

Magnus es una de las personas que se organizó para llevar apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión. El joven y sus amigos llevan tres días regalando alimentos.

Atención psicológica

También están organizaciones civiles que están brindando atención psicológica gratuita.

La fundación Uriel IAP lleva aproximadamente 30 atenciones psicológicas desde el día de la explosión en La Concordia.

Camastros para descansar

También, por parte de la alcaldía Gustavo A. Madero se ha levantado una carpa donde hay artículos de higiene personal, medicina y alimentos para quien lo necesite.

También se ofrecen camastros para pasar la noche o descansar.

Y como en días anteriores, la ayuda de personas que llevan comida para regalarla a quien lo necesite, la entregan y luego se retiran del nosocomio, no cesa.

Arturo Piña, familiar del difunto Misael Cano Rodríguez, víctima de la tragedia en el Puente la Concordia en Iztapalapa, pide a la ciudadanía entregar apoyo directo a las familias, puesto que hay cuentas en redes sociales haciendo fraude al pedir dinero a tarjetas bancarias

