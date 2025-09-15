Más Información
Este lunes 15 de septiembre se celebran 215 años del comienzo de la Independencia de México y, con el fin de conmemorarlo en la Ciudad de México (CDMX), casi todas las alcaldías prepararon diferentes actividades, desde bailes hasta conciertos.
Algunas presentaciones musicales son las de Adolescentes Orquesta, Caifanes, La Sonora Dinamita de Lucho Argáin y Xiu García, María León, Mariana Seoane, Moenia, Nicky Jam, Pequeños Musical, Yaguarú y Yahir.
De acuerdo con la información compartidos en redes sociales, la gran mayoría de dichos eventos se harán en las explanadas de estas demarcaciones. A continuación te compartimos algunos detalles como actividad, lugar y hora:
- Álvaro Obregón: Baile y conciertos de La Sonora Dinamita de Lucho Argáin y Xiu García, Internacional Orquesta La Típica y Yaguarú a las 14:00 horas
- Azcapotzalco: Danza, sonideros y presentaciones musicales de Pequeños Musical, y Willie González a partir de las 15:00 horas tanto en el Jardín Hidalgo como en la macroplaza
- Benito Juárez: Foreños y Moenia desde las 18:00 horas
- Coyoacán: Alberto Barros en el Jardín Hidalgo de la alcaldía; horario indefinido
- Cuauhtémoc: Julio Preciado y Sonido Cóndor a las 17:00 horas
- Cuajimalpa de Morelos: Toño Lizárraga a partir de las 18:00 horas
- Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela; acceso desde las 13:00 horas
- Iztacalco: Diferentes conciertos a las 19:00 horas
- Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho y Los Socios del Ritmo a partir de las 19:00 horas
- Miguel Hidalgo: La Nueva Sonora Dinamita de Heidy infante, María León y Yahir desde las 16:30 horas
- Milpa Alta: Baile y presentación musical de David Zahan a las 19:30 horas
- Tláhuac: Distintas actividades a partir de las 15:00 horas
- Tlalpan: Alberto Barros y Regina Orozco desde las 17:00 horas
- Venustiano Carranza: Adolescentes Orquesta, Caifanes y Jaime Varela "Juan Gabriel" a las 21:00 horas
- Xochimilco: Danza y presentación musical de Mariana Seoane a partir de las 16:00 horas
Cabe aclarar que en la alcaldía Iztapalapa la celebración fue cancelada a causa del accidente del puente La Concordia, el cual, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud capitalina dejó 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta.
Para conocer los programas completos de actividades, consulta las páginas de Facebook de las alcaldías.
