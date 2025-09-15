Este lunes 15 de septiembre se celebran 215 años del comienzo de la Independencia de México y, con el fin de conmemorarlo en la Ciudad de México (CDMX), casi todas las alcaldías prepararon diferentes actividades, desde bailes hasta conciertos.

Algunas presentaciones musicales son las de Adolescentes Orquesta, Caifanes, La Sonora Dinamita de Lucho Argáin y Xiu García, María León, Mariana Seoane, Moenia, Nicky Jam, Pequeños Musical, Yaguarú y Yahir.

De acuerdo con la información compartidos en redes sociales, la gran mayoría de dichos eventos se harán en las explanadas de estas demarcaciones. A continuación te compartimos algunos detalles como actividad, lugar y hora:

Álvaro Obregón : Baile y conciertos de La Sonora Dinamita de Lucho Argáin y Xiu García, Internacional Orquesta La Típica y Yaguarú a las 14:00 horas

: Baile y conciertos de La Sonora Dinamita de Lucho Argáin y Xiu García, y Yaguarú a las 14:00 horas Azcapotzalco : Danza, sonideros y presentaciones musicales de Pequeños Musical, y Willie González a partir de las 15:00 horas tanto en el Jardín Hidalgo como en la macroplaza

: Danza, sonideros y presentaciones musicales de Pequeños Musical, y a partir de las 15:00 horas tanto en el como en la Benito Juárez : Foreños y Moenia desde las 18:00 horas

: y Moenia desde las 18:00 horas Coyoacán : Alberto Barros en el Jardín Hidalgo de la alcaldía; horario indefinido

: Alberto Barros en el Jardín Hidalgo de la alcaldía; horario indefinido Cuauhtémoc : Julio Preciado y Sonido Cóndor a las 17:00 horas

: y a las 17:00 horas Cuajimalpa de Morelos : Toño Lizárraga a partir de las 18:00 horas

: a partir de las 18:00 horas Gustavo A. Madero : Nicky Jam y Remmy Valenzuela ; acceso desde las 13:00 horas

: Nicky Jam y ; acceso desde las 13:00 horas Iztacalco : Diferentes conciertos a las 19:00 horas

: Diferentes conciertos a las 19:00 horas Magdalena Contreras : Los Plebes del Rancho y Los Socios del Ritmo a partir de las 19:00 horas

: y a partir de las 19:00 horas Miguel Hidalgo : La Nueva Sonora Dinamita de Heidy infante , María León y Yahir desde las 16:30 horas

: , María León y Yahir desde las 16:30 horas Milpa Alta : Baile y presentación musical de David Zahan a las 19:30 horas

: Baile y presentación musical de a las 19:30 horas Tláhuac : Distintas actividades a partir de las 15:00 horas

: Distintas actividades a partir de las 15:00 horas Tlalpan : Alberto Barros y Regina Orozco desde las 17:00 horas

: Alberto Barros y desde las 17:00 horas Venustiano Carranza : Adolescentes Orquesta, Caifanes y Jaime Varela "Juan Gabriel" a las 21:00 horas

: Adolescentes Orquesta, Caifanes y a las 21:00 horas Xochimilco: Danza y presentación musical de Mariana Seoane a partir de las 16:00 horas

Cabe aclarar que en la alcaldía Iztapalapa la celebración fue cancelada a causa del accidente del puente La Concordia, el cual, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud capitalina dejó 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta.

Para conocer los programas completos de actividades, consulta las páginas de Facebook de las alcaldías.

