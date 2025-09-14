¿Habrá atención en el IMSS el 15 y 16 de septiembre?

El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció qué áreas operarán con normalidad y cuáles permanecerán cerradas durante los días festivos del 15 y 16 de septiembre, fechas en que se conmemora la Independencia de México.

El Hospital de Ginecología Obstetricia número 221 de la delegación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro

¿Qué servicios del IMSS estarán suspendidos en estas fechas?

El IMSS confirmó que el 15 y 16 de septiembre no habrá atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), oficinas administrativas ni guarderías de prestación directa. Esto significa que las consultas regulares, trámites y servicios no urgentes quedarán suspendidos en todo el país durante ambos días festivos.

¿Qué áreas sí funcionarán en el IMSS durante el 15 y 16 de septiembre?

La institución señaló que los servicios de Urgencias y hospitalización operarán con normalidad las 24 horas.

Para garantizar una atención adecuada, se mantienen guardias médicas, personal de enfermería y el abasto de medicamentos en las unidades hospitalarias. Además, se aplica el modelo Triage, que establece prioridades de acuerdo con la gravedad de cada paciente, para dar un orden eficiente en la atención.

Esto es lo que debes saber sobre los servicios del Seguro Social durante las fiestas patrias. Foto: Captura de pantalla en X

Aunque no habrá consultas familiares ni trámites administrativos, las áreas de Urgencias e internamiento estarán activas para atender cualquier situación médica de emergencia durante los días 15 y 16 de septiembre.

