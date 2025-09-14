Más Información

¿Habrá atención en el IMSS el 15 y 16 de septiembre?

¿Habrá atención en el IMSS el 15 y 16 de septiembre?

MrBeast es derribado tras recibir fuerte golpe de Mike Tyson durante pelea del Canelo Álvarez

MrBeast es derribado tras recibir fuerte golpe de Mike Tyson durante pelea del Canelo Álvarez

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Chumel Torres reacciona a camión de refrescos que cayó dentro de socavón en Iztapalapa

Chumel Torres reacciona a camión de refrescos que cayó dentro de socavón en Iztapalapa

¿Cómo eliminar la humedad en la habitación? Estos son los mejores consejos, según la IA

¿Cómo eliminar la humedad en la habitación? Estos son los mejores consejos, según la IA

anunció qué áreas operarán con normalidad y cuáles permanecerán cerradas durante los días festivos del 15 y 16 de septiembre, fechas en que se conmemora la Independencia de México.

El Hospital de Ginecología Obstetricia número 221 de la delegación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro
El Hospital de Ginecología Obstetricia número 221 de la delegación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro

Lee también:

¿Qué servicios del IMSS estarán suspendidos en estas fechas?

El IMSS confirmó que el 15 y 16 de septiembre no habrá atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), oficinas administrativas ni guarderías de prestación directa. Esto significa que las consultas regulares, trámites y servicios no urgentes quedarán suspendidos en todo el país durante ambos días festivos.

¿Qué áreas sí funcionarán en el IMSS durante el 15 y 16 de septiembre?

La institución señaló que los servicios de Urgencias y hospitalización operarán con normalidad las 24 horas.

Para garantizar una atención adecuada, se mantienen guardias médicas, personal de enfermería y el abasto de medicamentos en las unidades hospitalarias. Además, se aplica el modelo Triage, que establece prioridades de acuerdo con la gravedad de cada paciente, para dar un orden eficiente en la atención.

Esto es lo que debes saber sobre los servicios del Seguro Social durante las fiestas patrias. Foto: Captura de pantalla en X
Esto es lo que debes saber sobre los servicios del Seguro Social durante las fiestas patrias. Foto: Captura de pantalla en X

Aunque no habrá consultas familiares ni trámites administrativos, las áreas de Urgencias e internamiento estarán activas para atender cualquier situación médica de emergencia durante los días 15 y 16 de septiembre.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses