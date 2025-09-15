Cada 15 de septiembre el Zócalo capitalino y las alcaldías de la CDMX se preparan para celebrar el aniversario del grito de independencia; en esta ocasión será por primera vez que el grito lo encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, mientras que los alcaldes de las 16 demarcaciones encabezaran su propio grito en las explanadas de sus alcaldías.

Además del acto protocolario se presentarán varios artistas musicales y actividades para celebrar las fiestas patrias del 15 de septiembre, cada demarcación tendrá sus propios festejos, a excepción de Iztapalapa, que decidió cancelar sus actividades en memoria y respeto a las víctimas de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia.

Las autoridades han informado que, para mantener la seguridad de los asistentes a los festejos patrios, tanto en las alcaldías como en el Zócalo capitalino se le pidirá a los asistentes evitar llevar los siguientes objetos:

Bebidas alcohólicas Armas de fuego Armas punzo cortantes Pirotecnia Termos Aerosoles y pinturas Hebillas de cinturón grandes Comida Palos de banderas Paraguas Cascos Selfie sticks

Para asegurar que estos objetos no sean ingresados, se hará revisión de mochilas y bolsas a todos los asistentes con el fin de evitar algún incidente que pueda comprometer la seguridad de la gente.

