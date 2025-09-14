Para estas fiestas patrias, la alcaldía Venustiano Carranza se llenará de nostalgia con los éxitos más sonados de Caifanes, que será la banda encargada de amenizar el 15 de septiembre en la demarcación.

La alcaldía informó a través de Facebook que Caifanes se presentará mañana en la explanada de la demarcación, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

"Celebremos la dicha de ser mexicanos en Venustiano Carranza. Asisteneste 15 de septiembre a nuestro tradicional Grito de Independencia, donde grandes artistas engalanarán este festejo familiar", señaló la demarcación.

Con temas como "La célula que explota", "Afuera", "No dejes que...", "La Negra Tomasa", entre otros, Saúl Hernández y su banda se presentará en punto de las 21:00 horas.

La fiesta también estará amenizada por un tributo a Juan Gabriel, por Jaime Varela; Adolescentes Orquesta y Estrellitas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

