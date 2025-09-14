La banda de rock tocará gratis en las fiestas patrias. Este próximo 15 de septiembre Caifanes dará un concierto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza como parte de las celebraciones del Grito de Independencia en México. Su regreso tiene un peso histórico: la última vez que tocaron ahí, hace más de 30 años, en un evento que terminó en caos.

¿Qué pasó en el concierto de Caifanes en Venustiano Carranza en 1995?

En 1995, Caifanes vivía el punto más alto de su carrera gracias al éxito de “El nervio del volcán”, con temas como “Afuera”, “Aquí no es así” y “Aviéntame”. Radio Centro organizó entonces un concierto gratuito el 18 de febrero de ese año en la explanada de la delegación Venustiano Carranza.

Lo que comenzó como una fiesta masiva se descontroló rápidamente: el show estaba programado para las 12:00 del día, pero el intenso calor y la multitud hicieron que los organizadores lo adelantaran a las 11:00.

Más de 50 mil personas abarrotaron el lugar y alrededores. Entre empujones, desmayos y enojo del público, algunos asistentes comenzaron a lanzar botellas al escenario, mientras otros incluso tomaron un camión de tabiques que pasaba por la avenida Francisco del Paso y Troncoso para agarrar los materiales y aventarlos.

El concierto, que incluía canciones como “Los dioses ocultos”, “La célula que explota” y “Viento”, terminó abruptamente a las 12:30. La policía intentó dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y agua, pero los disturbios escalaron: hubo saqueos, autos incendiados y varios heridos de gravedad.

Los hechos se difundieron ampliamente en los medios nacionales y provocaron que las autoridades prohibieran los conciertos masivos en espacios públicos del Distrito Federal, restricción que duró hasta la creación del Festival Vive Latino en 1998 que abrió espacio a diversas bandas de rock dentro de un ambiente controlado.

Artistas que han tocado gratis en la CDMX

Caifanes no es la única banda que ha ofrecido conciertos gratuitos en la CDMX. Otros artistas que han reunido multitudes en eventos públicos incluyen a Grupo Firme, Vicente Fernández, Shakira, Paul McCartney, Café Tacvba, Manu Chao, Roger Waters, Rosalía, Bomba Estéreo, Julieta Venegas, Lupita D’Alessio, Fito Páez, Residente e Interpol.

Ahora, con el regreso de Caifanes a Venustiano Carranza este 15 de septiembre, la expectativa es alta: sus fans esperan revivir la magia de sus clásicos y donde se reencontrará con los chilangos en un espacio público.