La noche del 15 de septiembre no solo será de tradiciones y gritos, también de rock. Caifanes subirá al escenario para ofrecer un concierto como parte de las celebraciones patrias, y aquí te contamos los detalles.

¿En dónde se presentará Caifanes?

A través de las redes sociales de la agrupación se confirmó que se presentarán en la Alcaldía Venustiano Carranza el próximo lunes, a partir de las 21:00 horas.El evento será totalmente gratuito y no contará con zonas VIP.

Lee también: Alfonsó André, de Caifanes, celebra 31 años junto a Cecilia Toussaint: "acabamos de empezar"

La cita es en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, CP 15900, Ciudad de México.La forma más sencilla de llegar es tomando la Línea 9 (café) del Metro y bajando en la estación Velódromo; de ahí, hay que caminar entre 10 y 12 minutos hacia el norte por Francisco del Paso y Troncoso.

Foto: Instagram oficial Caifanes.

El legado de Caifanes

La agrupación de rock en español lanzó su primer disco el 28 de agosto de 1988. Integrada en aquel entonces por Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, la banda bautizó, posteriormente, el material simplemente como Volumen 1, que incluyó temas como “Viento”, “Mátenme porque me muero” y “Cuéntame tu vida”.

Lee también: Caifanes abre cuarta fecha para concierto en Palacio de los Deportes

En un panorama donde el rock tenía pocos espacios en la radio, Caifanes logró hacerse escuchar con su versión de “La negra Tomasa”, una adaptación de cumbia que los catapultó a finales de ese mismo año.

Tres décadas después, la banda sigue siendo un referente. En 2017 llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, se han presentado en escenarios como el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes. En 2025 estrenaron su más reciente sencillo, “Y caíste”, el cual compartieron tras su participación en el Vive Latino.

*Con información de Redacción.