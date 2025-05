Un viaje por su historia musical que llenó de emoción a sus seguidores, fue el que realizó ayer el grupo mexicano Caifanes en el escenario del Auditorio Nacional, donde también hubo espacio para los mensajes de protesta por el cierre del Foro Alicia e invitaciones al cambio, por parte de Saúl Hernández líder de la agrupación.

Eran las 21:15 horas cuando uno a uno los integrantes de Caifanes fueron entrando al escenario, el primero fue Alfonso André, haciendo un solo de batería, seguido de Diego Herrera y finalmente Saúl Hernández, quien cada vez es más formal en su vestir, pero si bien usaba una camisa blanca, pañoleta al cuello y pantalón negro, portaba un llamativo saco de lentejuelas plateadas; y en medio de los gritos de sus fans comenzaron con "Hasta morir".

La célula que explota fue la siguiente canción, la cual de inmediato fue identificada por el público y alrededor de 10 mil gargantas la entonaron junto a Saúl.

“El aplauso es para ti raza, muchas gracias estar otra vez aquí, el volver a este lugar con ustedes es un sueño hecho realidad, que Dios te bendiga raza, aparte tocar aquí en nuestra ciudad, nuestra casa, está poca madre”, dijo Saúl.

Enseguida el cantante explicó que la canción que seguía era para los niños y niñas, a quienes debían crearles un lugar seguro y libre, para que pudieran andar sin peligro, pero también para los adultos, porque el país está de cabeza aunque no lo diga el gobierno y que los partidos políticos sólo buscaban el voto de la gente, y así dio paso a "Ayer me dijo un ave".

Detrás de ti, fue un clásico que emocionó a la llamada Generación X, o los llamados “chavorrucos”, que junto algunos millenials, disfrutaron bailando y cantando este tema.

“Algunos medios de comunicación así lo han planteado, el suicidio entre los jóvenes es algo grave, este es un mensaje de protección y de cobijo, que no se sientan solos y abandonados, como en un mundo al que no pertenecen, aunque a veces nosotros seamos los que propiciemos esos espacios inseguros; saquemos a nuestro jóvenes a la calle, vamos al parque, al cine, afuera y no adentro, jóvenes los amamos”, les gritó Saúl a los chicos y chicas entre el público, para después cantar Inés.

"Dioses ocultos", "Viento", "Nubes", "Mantenme porque me muero", "Ojo de venado" y "Afuera", en esta última un pequeño llamado Miguel subió al escenario a cantar con Saúl el estribillo, con toda la actitud rockera que se necesita, aún con su playera negra con una carita feliz y la palabra simile; lo que hizo que ganará el reconocimiento de la gente.

Caifanes alza la voz por el Foro Alicia

Cientos de luces se prendieron para pedirle a los integrantes de Caifanes una más, y aunque tardaron un par de minutos volvieron al escenario, Saúl con un papel en mano y dijo lo siguiente:

“Queremos dedicarle esta canción a todo el movimiento subterráneo que hay en esta ciudad, a todos los espacios que son poquitos para que se puedan expresar las bandas, también queremos decir que hoy cerraron el Foro Alicia, simplemente sacaron a todos los que estaban adentro y lo cerraron.

“No pueden atentar contra la libertad de expresión y artística, no pueden llegar y simplemente allanar… quien haya mandado cerrar el foro Alicia ¡qué vaya y chingue a su madre! por nuestros espacios y la Ciudad de México, vamos a seguir protegiendo estos espacios, apoyen a sus bandas raza y a sus espacios”, expresó con indignación Hernández e interpretó "Antes de que nos olviden".

Un pequeño homenaje se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, cuando Caifanes interpretó "Pachuco" de La Maldita Vecindad, mientras el logo de la agrupación bailaba en las pantallas del lugar. También el “divo de Juárez”, Juan Gabriel, estuvo presente con "Te lo pido por favor", que que obviamente resonó por todo el lugar.

Para el cierre fueron elegidas dos canciones que sin duda marcaron una época, "No dejes que", con la cual de nueva cuenta subió a un fan, esta vez fue una joven llamada Emily, aquí Saúl expresó lo feliz que se sentía de ver que para Caifanes no hay brechas generacionales; y finalmente se escuchó "La negra Tomasa", su primer gran éxito en el lejano 1988, pero que aún emociona a sus “fans de hueso colorado”.

