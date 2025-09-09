Alfonso André y Cecilia Toussaint están celebrando su 31° aniversario. La pareja, que comenzó su relación durante el apogeo del rock nacional, ha demostrado que ni el paso del tiempo, ni la vida tan vertiginosa que tienen como músicos, ha impedido que procuren su amor, el cual, afirman está más latente que nunca.

Tanto el integrante de Caifanes, como la cantante recurrieron a sus respectivas redes sociales para conmemorar su amor.

Toussaint compartió una serie de tres fotografías junto a su esposo, con la frase "listos para otros 31 (años)".

Por su parte, el baterista escribió que la relación que sostienen, desde 1994, apenas comienza.

Son muchos los comentarios positivos que han recibido, pues son de las pocas parejas que han sobrevivido al paso del tiempo, demostrando que, a pesar que han dedicado su vida al rock, en el ámbito personal, siempre se procuraron uno al otro.

Algunas de las felicitaciones que recibieron expresan:

"Aplausos de pie por horas".

"Un fuerte abrazo por sus bodas de ébano, larga vifa juntos, muy enamorados".

"Qué afortunados de coincidir".

"Qué chido, neta, son inspiración".

"Que viva el amor".

"Leyendas del rock en español".

Pero, ¿cómo fue que se conocieron? En una entrevista con Javier Paniagua, la también actriz rememoró que fue Alfonso el primero en conocerla, cuando ella ya era famosa y, junto a Arpía, su banda de apoyo, se presentó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, época en la que él todavía no era famoso, sino que asitió como espectador.

André asistió a esa tocada, sin imaginarse que, una década después, tendría la oportunidad de acercarse a Cecilia.

De hecho, antes de conocerse, la cantante ya había entablado amistad con otros dos integrantes de Caifanes, Saúl Hernández y Diego Herrera, este último, era muy amigo de su hermano Fernando, con quien compartió una banda, llamada Palmera, y hasta llegó a vivir en su casa.

Cecilia reconoce que, antes de hablar con Alfonso, llegó a verlo en varios eventos de música, en los que reconoció su gran atractivo físico, sin embargo, nunca pensó en interesarse románticamente en él, ya que estaba enfocada en su trabajo y en sacar adelante a su primogénita, María.

"Andábamos, más o menos, en el mismo ambiente, en el mismo mundo, pero yo andaba demasiado ocupada sacando adelante mi vida, mi hija, yo no era muy de andar volteando para otro lado, más que para mi casa y para mi trabajo".

Fue en una tocada en el Hard Rock Café que, cuando estaba por irse a casa, el músico le preguntó si podía darle aventón y, si bien, esa noche pudieran conversar, no fue sino hasta que André usó buscó reencontrarse con ella que los sentimientos comenzaron a surgir entre ellos.

"Me pidió aventón, yo medio lo había visto alguna vez, yo ya le había echado el ojo, había dicho´ese chavo está guapo´, pero nada más, se me olvidó, el último interés que tenía era tener pareja, pero sí me había gustado, es guapo", reconoció.

Toussaint contó que Alfonso y Saúl, además de ser compañeros de agrupación, tenían un antro en Cuernavaca, Morelos, estado en el que ella residía por esa época, por lo que un día fueron a buscarla a su casa, con la justificación de que el baterista quería contratarla para que ofreciera un show en el lugar.

"Fue a mi casa a contratarme para que fuera a cantar a su antro, ahí nos conectamos, comenzamos a tirarnos la onda".

A partir de ahí, comenzó el flirteo y, en pocos meses, se hicieron novios; en 1994, ya estaban casados y, sólo dos años más tarde, recibieron a Julián, el hijo que tienen en común y que siguió los pasos de sus progenitores, ya que, en la actualidad, es músico y se desempeña como baterista con diferentes agrupaciones.

