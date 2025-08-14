Más Información

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

recuerda que, durante la época más exitosa de , vivió anécdotas inverosímiles con algunos de sus fans, como lo que ocurrió cuando una admiradora suya se presentaba cada noche, fuera de su casa, para dejar un mensaje en su autómovil, situación que salió de control, motivo por el que el músico tuvo que confrontarla.

El músico ha vivido varias etapas, fue bajista de Caifanes, durante la primera etapa de la banda, para -más adelante- dedicarse a la producción de álbumes de otros artistas, como Aleks Syntek, Moenia y Sin bandera; recientemente, se convirtió en el creador de los conceptos "Rock sinfónico en tu idioma" y "Rock eléctrico en tu idioma".

A lo largo de su trayectoria, que abarca más de 40 años de pertenecer a diferentes bandas, "Chava", como le decían en su temprana juventud, ha sigo testigo del gran cariño que el público conserva por él y, admirado, agradece que nuevas generaciones le demuestren que su música sigue vigente.

Lee también:

Pero, así como abraza las buenas anécdotas, también tiene presente el mal sabor de boca que, un día, le produjo el fanatismo de una joven que era gran admiradora de Caifanes.

En el podcast de Javier Paniagua, el multiinstrumentalista rememoró que, hubo un tiempo, en que una joven se presentaba en su casa cada día para dejarle un mensaje en el retrovisor de su coche, aunque, en principio, no sabía quién era el autor intelectual de dicha hazaña.

"En mi casa no cabían los coches, el de mi pá, el de mis hermanos, lo que sea y yo, que siempre era el último en llegar, lo dejaba afuera y, una mañana, bajo y salgo, seguramente iba al ensayo o con el dealer, yo qué sé, entonces, salgo temprano de mi cantón y, cuando me voy a subir al coche, veo que hay algo escrito en la ventana, primero pensé que era lipstick", contó.

Lee también:

Al rockero le extrañó que, al tratar de quitar el mensaje -que era un "te amo" encerrado en un corazón- con su pañuelo, la frase no se borrase.

Cuando llegó al estacionamiento del estudio de grabación al que iba, el hombre que trabajaba ahí le indicó que, sin importar cuánto se esmerase en tratar de revertir la mancha, no obtendría ningún resultado, pues la frase no había sido escrita con labial, sino con sangre, respuesta que lo desencajó.

"No se quitaba, entonces me dice el poli que estaba ahí, ´no, güero, eso es sangre..., ahorita se lo limpio chido´", detalló.

Lee también:

El episodio no terminó ahí, por semanas, la frase volvía a aparecer ahí, por lo que un día tuvo el ímpetu de averiguar de quién se trataría, por lo que esperó durante la noche la llegada de la persona responsable.

"Así estuve con el corazón y el ´te amo´ escrito por tres semanas, pensé: ´no mam*s no, esto no está padre´, entonces uno de esos días, dije, ´me voy a quedar en la ventana´, ahí estoy con mi cigarrito, un tequilita con squirt, las 10, las 11, las 12... y, en eso, entra a la privada alguien que no era de ahí y veo que se acerca al coche", dijo.

Fue así que descubrió cómo era que escribía la frase.

Lee también:

"(Una joven) se acerca el coche, se empieza a quemar los nudillos (con un cigarro) para hacer el corazón, una mezcla de ceniza con sangre, le grité por la ventana, bajo de volada, me acompañan mis perritos y la alcancé, la agarré del brazo, (y le dije): ´¿qué te pasa, qué onda, qué traes?", contó.

Sabo se percató que la joven estaba llorando y, cuando le preguntó que si se encontraba bien, ella le dijo que lo amaba, tanto a él como a Caifanes y, aunque el músico trato de ser amable, le pidió que dejara de escribir mensajes en su vehículo.

"No manches mi coche, no me gusta, ¿podrías dejar de hacerlo?", le expresó.

Lee también:

La joven demostró que esa petición la disgustó

"Se ofendió terriblemente, cosa favorable para la situación porque dejó de hacerlo, ya llegaba un momento que me daba terror, decía ¿qué tal que es un physcho killer?, de esos que dicen ´si no eres mío, no eres de nadie´", destacó.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida