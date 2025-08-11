Más Información

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

Murió , hijo de , el cantante fallecido de , luego de sufrir un impacto de bala, sólo unos momentos antes del show que ofrecería en el "14vo Rock Sano Fest", evento en que rendiría tributo a la memoria de su padre, quien perdió la vida hace sólo unos meses.

La noticia del deceso de "Guadaña Jr." ha causado conmoción pues, a pesar de que aún no se conoce una versión oficial de cómo se desencadenaron los hechos, se ha dicho que el joven se encontraba en su automóvil estacionado, en las inmediaciones del Centro de Espectáculos "La Lonita", en donde estaba por presentarse, cuando recibió un disparo.

De acuerdo con la información extraoficial que circula, se habría tratado de un atentado en su contra.

Lee también:

Tras lo sucedido, los promotes del evento decidieron cancelar las actuaciones de los músicos que estaban por subir al escenario y desalojar a los asistentes.

Tenía poco que "Guadañita" había debutado con su proyecto como cantante, a través del que homenajeaba a su padre, interpretando los temas que hizo famosos con Banda Bostik durante 40 años.

Oscar se presentaba junto a su banda de apoyo, conocida como "Tributo al gran jefe".

Lee también:

El pasado 23 de junio, durante el show que ofreció en Centro Cívico de Ecatepec, el cantante habló del entusiasmo que le generaba emprender esta nueva etapa, confirmado que, si bien, en principio, interpretaría las canciones de su padre y los Bostik, eventualmente, sacaría material propio.

"Siento mucha alegría por estar aquí, compartiendo con todos ustedes, banda... esto da inicio hoy, vamos a hacer algo ching*n, aquí es puro rock and roll, ¿qué le vamos a dar la banda?, el sonido original de la Banda Bostik, también vamos a meternos al estudio de grabación para sacar el primer disco del "Guadaña Jr.".

Lee también:

Hasta el momento, los integrantes de Bostik, Lalo Blues (guitarrista), Marshall (nuevo cantante del grupo), Fer Mendoza (baterista), Enrique García "Ponchito" (bajo) y David Manzarek (tecladista), no se han pronuciado con respecto al deceso del hijo de su compañero, por lo que comienzan a recibir críticas en redes sociales.

Lalo Blues, uno de los integrantes originales de la banda, expresó a finales de junio, en una entrevista para "Pura Cultura Rock", indicó el dolor que le producía la partida de David Lerma, quien falleció el 18 de mayo pasado.

"Lo extraño muchísimo, con todo mi corazón, a todo momento, ha sido un gran golpe, imagínate... vivía más con él que con mi familia", expresó.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza