A un día de que se cumplan dos años de la puesta en marcha del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, en el tramo del Estado de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que hay un avance del 98% de la obra civil en el tramo para completar su operación hacia la CDMX.

La obra actualmente se edifica de Santa Fe a Observatorio en la capital del país.

La SICT indicó que actualmente se tiene la vía férrea hasta la estación Observatorio, que permite la continuidad en la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, y se efectúa el montaje de vía, catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, energía, señalización y sistemas de telecomunicaciones, añade.

Asimismo, en las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se trabaja en las pruebas de equipamiento electromecánico, atención de detalles de arquitectura y urbanización de las vialidades de acceso.

En la estación Observatorio se labora en la instalación de la cubierta, cristales de fachada, armado de losas, equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios al interior del complejo, así como en el desazolve de la Presa Tacubaya.

En proceso de conclusión se encuentra la instalación del equipo de medición del sistema de monitores de las estructuras ferroviarias, destacó.

“Con una longitud total de 58 kilómetros, este tren circulará a través de una doble vía electrificada, por lo que los 230 mil pasajeros diarios que se estima tener se transportarán de una manera rápida, cómoda y segura en una conexión entre el poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México”, expuso.

De acuerdo con el proyecto, el servicio lo brindará a través de 30 unidades de trenes (cada una con cinco vagones) que circularán a una velocidad máxima de 160 km por hora y capacidad para 718 usuarios.

En la actualidad el Tren “El Insurgente” está en operación en las estaciones de Zinacantepec (terminal), Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe (terminal provisional).

