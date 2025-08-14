Más Información

Tras cinco años de que los y federal retomaran la construcción del en la capital, a la fecha se tiene 90% de avance de construcción en su obra civil, de Santa Fe a Observatorio, que incluye la estación Vasco de Quiroga, informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Imagen de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca de Santa Fe a Observatorio, que incluye la estación Vasco de Quiroga, se tiene 90% de avance de construcción en su obra civil. Foto: Diego Prado/EL UNIVERSAL
Imagen de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca de Santa Fe a Observatorio, que incluye la estación Vasco de Quiroga, se tiene 90% de avance de construcción en su obra civil. Foto: Diego Prado/EL UNIVERSAL

De acuerdo con información que otorgó vía transparencia la ARTF a , la construcción de la estación Vasco de Quiroga presentó hasta junio pasado un avance de obra de 97.50%, en tanto que la estación terminal Observatorio del Interurbano, que también será la base de la Línea 1 del Metro, mantiene 77.95%.

El proyecto de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca se planeó desde 2014, en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque la obra se retomó en la capital en 2020, durante la gestión de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Con información de Laura Arana

