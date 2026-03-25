Morena y sus aliados del PT y PVEM en el Senado aprobaron en lo general el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece medidas de austeridad en las más de 2,500 alcaldías del país, en los 32 congresos estatales e incluso en la Cámara Alta.

Con 87 votos a favor en lo general y 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se aprobó el dictamen e inició el apartado de reservas en lo particular, donde se prevé no sea avalado el tema de la revocación de mandato en junio del 2027 como lo pretendía Morena y la titular del Ejecutivo Federal, ello por el voto en contra del PT.

La reforma incluye limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los municipios, topar a .7 por ciento del presupuesto estatal los recursos asignados a los congresos locales, la eliminación de prestaciones onerosas a consejeros, magistrados y funcionarios de los órganos electorales, recortar un 15 por ciento el presupuesto del Senado de la República y se subsana la omisión de eliminar el lenguaje inclusivo.

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Total de votos en el Senado. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Además, obliga a todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México a ajustar sus remuneraciones, además de prohibir la contratación de seguros con recursos públicos.

Marko Cortés, del PAN, destacó la importancia de que haya frenado la intención de la Presidenta de hacer campaña en las elecciones del 2027 y dijo que lo que se requiere es una reforma electoral para frenar la sobre representación. 2

Guadalupe Chavira, de Morena, reprochó al PT no respaldar el Plan B. “¿Qué país estoy ayudando a construir? Cuando una política o un político pierde esa brújula, deja de representar una causa y empieza a representarse a sí mismo solamente. La diferencia es sana en la pluralidad, lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios, para impedir que avance una transformación necesaria”.

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bmc