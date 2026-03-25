El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, reconoció que uno de los escenarios para el debate y la votación del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum es que quede fuera la revocación de mandato.

En entrevista en vísperas de que se realice la doble sesión ordinaria donde se discutirá la reforma constitucional, aseguró que desconoce cuál será el sentido del voto del Partido del Trabajo.

“De aquí hasta que se vote pueden pasar varias cosas, puede ser que salga aprobada por los partidos de la coalición sin ningún problema”, apuntó.

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“Puede ser que haya alguna abstención o puede suceder que no pase. Nuestro trabajo es que pase”.

Sobre el escenario de que el tema de la revocación quede fuera de la reforma del Plan B, reconoció que es un escenario que se ha planteado, “no si directamente por los dirigentes políticos”.

Dijo que ese escenario no sería un fracaso para la Presidenta, porque se aprobaría que bajaría el costo de la democracia.

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“Si alguna se pierde en una pelea, no es un fracaso”, subrayó y agregó que tampoco se puede hablar de traición del PT.

“No hay traición, hay decisiones soberanas y cada quien asumirá su responsabilidad”, agregó el senador por Morena quien insistió: “No descartamos ningún escenario”.

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