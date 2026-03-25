La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que lo más conveniente sería concentrar todos los procesos electorales en 2027 —incluida una eventual consulta de revocación de mandato— y sostuvo que la oposición e incluso partidos aliados de la autodenominada Cuarta Transformación se resisten a la propuesta por temor a perder votos.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de senadores del Partido del Trabajo (PT) en la discusión del llamado Plan B en comisiones del Senado, Sheinbaum señaló que corresponde a ese grupo parlamentario explicar su postura, y reiteró que ella no hará campaña en caso de que haya revocación de mandato.

Sheinbaum explicó que la iniciativa del Ejecutivo únicamente plantea la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y no una obligación automática.

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Sin embargo, afirmó que el tema ha generado un intenso debate político centrado en cálculos electorales y no en el fondo de la propuesta.

Según la presidenta, algunos partidos han expresado abiertamente su preocupación de que una consulta coincidente con las elecciones intermedias favorezca electoralmente a Morena, pero que ella no hará campaña.

“Hay partidos que dicen que Morena tendría más votos porque la presidenta viene de ese partido. Pero nosotros no vamos a hacer campaña por ningún partido”, aseguró.

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La titular del Ejecutivo sostuvo que existe el temor de diversas fuerzas políticas, incluso de los partidos que han ayudado a la construcción de la Cuarta Transformación, de reducir su votación si la revocación de mandato aparece en la boleta electoral de 2027, lo que —afirmó— explicaría la resistencia para aprobar la reforma.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este miércoles 25 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

"Todos hablan de la qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27. Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente. Porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. (...) Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI, MC porque no aprueba nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay. Y hay otros de los que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación", mencionó.

Indicó que la propuesta también contempla limitar el uso de tiempos oficiales únicamente para informar a la ciudadanía sobre la realización del ejercicio, sin promoción política.

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Sheinbaum recordó que la figura de la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y defendió su importancia como un mecanismo de evaluación ciudadana al desempeño presidencial.

“La propuesta también es por un tema de recursos: que todas las votaciones se hicieran en 2027, incluida la revocación o que pudiera hacerse”, explicó.

No obstante, aclaró que la decisión final corresponde al Senado y subrayó que la prioridad de su administración sigue siendo la aprobación de medidas orientadas a reducir privilegios en el gasto público y destinar mayores recursos a servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado.

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Cuestionada sobre la posibilidad de negociar la fecha de la revocación al 2028 a cambio de avanzar en la reducción de privilegios, la mandataria rechazó que se trate de una concesión política.

“No es ceder, es una propuesta. Se puede votar una parte y otra no, así funciona el Congreso”, puntualizó.

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