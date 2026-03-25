El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) aumentaron la meta de 29 a 56 mil viviendas para construir en este sexenio en el estado de Sinaloa, lo que beneficiará a 202 mil personas.

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), informó que se invertirán 33 mil 730 millones de pesos para llegar a la meta sexenal, lo que a su vez generará 168 mil empleos directos y 250 mil empleos indirectos.

Durante un enlace virtual con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 25 de marzo, la funcionaria indicó que el avance de la construcción de viviendas en este estado es de 30%. El próximo sábado también entregarán 500 documentos de regularización de escrituras.

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Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que en 54 fraccionamientos de la entidad ya comenzaron la construcción de viviendas, mientras que en 17 de ellos ya están agotadas las casas y se aumentará 10 más en los próximos meses.

Detalló que van más de 15 mil viviendas contratadas y en obra y en este año se aumentarán a 22 mil 400 más en los municipios de Culiacán, Guasave, Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado. Hoy, junto a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, los funcionarios entregarán casas a 40 familias en el Complejo Infonavit Nuevo Horizonte, ubicado en Los Mochis.

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