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La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que una delegación del Gobierno mexicano realizó una visita oficial protocolaria a bordo del portaaviones USS Nimitz de la Marina de Estados Unidos, que es una plataforma de combate.
“Como parte de su recorrido de navegación por Sudamérica rumbo a su nuevo puerto base en la Estación Naval en Norfolk Virginia EU, la visita tuvo lugar en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano”, señalaron las dependencias en redes sociales.
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La visita se realizó en atención a una invitación del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson.
“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países”, destacó la Semar.
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