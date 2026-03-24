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A raíz del en el Golfo de México la organización ambientalista Greenpeace México expuso algunas de las zonas que se encuentran afectadas, lo cual ya recorre 630 kilómetros.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con comunidades afectados por la derrama, crearon un mapa interactivo sobre las zonas en las que se han realizado acciones de limpieza por parte de autoridades, comunidades, Pemex y las que continúan sin atención.

Asimismo, el trabajo colectivo muestra las diversas especies de flora y fauna que habitan en esas zonas: tortuga marina, delfín, pelicano, manatí y manglares, principalmente.

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El trabajo expone que hasta el momento 33 zonas afectadas siguen sin recibir atención, como Peña Hermosa, Zapotitlán, Playa Zapoapan, Playa Tortugas, Puerto de Tuxpan y demás.

De acuerdo con el mapa, las autoridades han hecho limpieza en 12 zonas; 9 han sido atendidas por comunidades y 8 por Petróleos Mexicanos.

Por otro lado, una de las especies más afectadas es la tortuga marina, puesto que su presencia está en 11 de las regiones ensuciadas chapopote, de las cuales la mayoría siguen sin atenderse.

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Caso contrario ocurre con los manglares, que solo están presentes en una zona que, según los reportes, ya está siendo verificada por la comunidad.

Por su lado, Pemex informó que mantienen las acciones correspondientes en atención al problema, lo que en el mapa refleja que las zonas sureñas son intervenidas por la paraestatal; entre ellas, Barra Panteones, Cuautmoczín, San Rafael, El Alacrán, etcétera.

Otros de los datos que incluye el mapa son: sitio observado, municipio, estado y fecha del reporte ciudadano, actualizado hasta el 23 de marzo de 2026. .

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cdm/bmc

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