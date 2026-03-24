Ante el nuevo derrame de crudo en el Golfo de México y que el gobierno no ha compartido información sobre el caso, la organización civil internacional Oceana exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional transparentes, ágiles y vinculantes

También le pidió adoptar las medidas estructurales necesarias para que el Golfo de México nunca más enfrente una crisis como esta, sin responsables, sin información clara y sin justicia.

“El Golfo de México y sus comunidades costeras no pueden seguir siendo tratados como una zona de sacrificio ambiental, un territorio donde los derrames de hidrocarburos suceden sin consecuencias, mientras miles de familias pesqueras e indígenas pagan con su salud, su sustento y su patrimonio cultural el costo de una riqueza que no les pertenece", indicó.

"Es momento de replantear el modelo de desarrollo del Golfo de México y asegurar la no repetición de casos como este”, dijo Renata Terrazas, directora ejecutiva de la organización.

Oceana, dedicada a la protección de los océanos, señaló que el derrame de hidrocarburos que afecta las costas del Golfo de México es, además de una emergencia socioambiental, una crisis de transparencia y de rendición de cuentas del gobierno federal, que vulnera el derecho de las comunidades costeras a un medio ambiente sano.

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A casi 20 días del primer reporte de chapopote en las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, la autoridad no ha podido establecer la causa del derrame ni identificar responsables, mientras la información oficial sigue siendo contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño señalado por las comunidades, apuntó la organización.

“La opacidad en torno a este derrame genera impunidad. Sin claridad sobre quiénes son responsables, las causas del accidente y sus afectaciones, resulta imposible que las autoridades competentes rindan cuentas, diseñen estrategias de atención efectivas y garanticen la reparación del daño a las comunidades”, señaló Terrazas.

De acuerdo con las denuncias de las comunidades de la Red del Corredor Arrecifal, el derrame ha dejado un rastro de daño ecosistémico: muerte de tortugas marinas, un manatí y diversas especies de peces; afectaciones a los 17 arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México; y la invasión de chapopote en la Laguna del Ostión, ecosistema vital para nueve comunidades.

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La evidencia científica sobre derrames previos advierte la magnitud del riesgo. De acuerdo con el reporte de Oceana "A Legacy of Destruction: The Deepwater Horizon Disaster 15 Years Later" los efectos de los derrames de hidrocarburos pueden persistir durante años o décadas debido a la acumulación de contaminantes en tejidos de organismos marinos y en sedimentos costeros, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, la productividad pesquera y la seguridad alimentaria de quienes dependen del mar.

Historial de derrames

Entre los derrames más relevantes que la organización recabó están el de 1979, cuando el pozo Ixtoc-I vertió aproximadamente 560 millones de litros de crudo durante 280 días, afectando ecosistemas y actividades pesqueras desde Campeche hasta Texas;

En 2010, Deepwater Horizon liberó cerca de 4.9 millones de barriles de petróleo en 87 días, provocando la muerte masiva de fauna marina, afectaciones a al menos 22 poblaciones de cetáceos y la contaminación de miles de huevos de tortugas marinas.

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Otro fue en 2025, en mayo, cuando Tabasco vivió su segundo año consecutivo con derrames de hidrocarburos frente a las costas de Paraíso.

Y otro más fue en octubre de 2025, cuando la Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias Nivel III ante un derrame en Río Pantepec-Tuxpan que se generó por las lluvias torrenciales.

La asociación internacional recordó que el marco jurídico mexicano establece en los artículos 4.°, 27 y 73 de la Constitución, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley del Sector Hidrocarburos que es obligación del Estado regular, monitorear, investigar y sancionar los vertimientos de hidrocarburos en aguas nacionales, y garantizar que los responsables (públicos o privados) reparen los daños causados.

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