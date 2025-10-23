Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Más Información

Un total de 345 mil litros de crudo ha logrado ser recuperado tras la fuga registrada en el oleoducto de 30” Poza Rica–Madero en el , de la cual no se reportó el total del producto derramado.

La empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que tras la ruptura del ducto -lo que provocó que hidrocarburo fuera a parar a los ríos Pantepec y el Tuxpan- participan 750 trabajadores en la recuperación del crudo.

Además, se utilizan más de 80 vehículos terrestres y marinos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras, todo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión técnica.

Para contener el hidrocarburo se han instalado 22 barreras marinas y 230 cordones oleofílicos.

Si bien personal de Pemex colocó barreras para contener el derrame, pobladores reportan hidrocarburo en los ríos Pantepec y Tuxpan (los cuales pertenecen a la misma Cuenca Hidrológica), así como en pequeños afluentes y riachuelos de los que se abastecen agua potable.

Los habitantes, ganaderos, productores y campesinos han denunciado que el crudo llegó a arroyos cuya agua usan para cultivos, consumo de animales e incluso para dotar del vital líquido a comunidades, además manifestaron su preocupación por la contaminación de mantos freáticos.

El producto que no logró ser contenido por personal de Pemex llegó a comunidades como Rancho Nuevo, Kilómetro 13, Belém, Montes de Oca en el municipio de Álamo y a Ojite y el Higueral en Tuxpan.

Incluso, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz suspendió el bombeo de agua hacia la ciudad de Tuxpan para evitar que el líquido pudiese llegar contaminado a las viviendas. Y es que en el punto de captación del vital líquido había remantes del crudo sobre el río Tuxpan.

