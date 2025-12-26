Pachuca. — Pierde la vida el alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, tras accidentarse en la carretera Tepeapulco–Cuautepec, en el tramo conocido como Los Coyotes, luego de regresar de una visita de trabajo.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil viajaba en compañía de su escolta y su chofer. Los indicios preliminares señalan que la lluvia que prevalecía en el lugar originó que el conductor del vehículo perdiera el control del vehículo y se estrellara en un árbol.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de diversos cuerpos de emergencia; sin embargo, se confirmó que el funcionario ya no contaba con signos vitales.

Muere alcalde de Tepeapulco en accidente carretero; investigan causas del percance. Foto: Especial.

Lee también: Atacan con drones explosivos almacén municipal en Escuinapa, Sinaloa; no reportan personas lesionadas

En tanto, las dos personas lesionadas fueron trasladadas a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tepeapulco, donde reciben atención médica. El percance ocurrió alrededor de las tres de la tarde y las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes.

Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre, el edil informó que sujetos armados a bordo de una camioneta blanca le cerraron el paso a la altura de la comunidad de Corralillos.

De acuerdo con el propio alcalde, se trasladaba con personal de su equipo al momento en que los tripulantes del vehículo bloquearon el camino; sin embargo, lograron esquivarlos. Tras esos hechos, solicitó el apoyo del Gobierno del Estado para recibir seguridad adicional, ante el riesgo que consideró existía para su integridad física.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr