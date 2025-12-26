Culiacán, Sin a 26 de Dic.- En vacaciones en la zona montañosa de Big Bear Lake, California, en Estados Unidos, el alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, envió un mensaje de feliz Navidad, pese a que su municipio, vive en una situación tensa por la violencia.

En el video que subió a las redes sociales, se observa al edil emanado de Movimiento Ciudadano, con ropa apropiada para esquiar en las montañas de California, previo a la celebración de la Nochebuena, en donde deseó a todos que este festejo "esté lleno de luz y amor".

Un día después, Richard Millán Vázquez volvió a subir otro breve video en sus redes sociales, portando un abrigo invernal, en donde anuncia que se prepara para regresar de su viaje, deseándoles a todos lo mejor.

En junio pasado, el edil de Elota divulgó un video en el que se puede observar que se encuentra frente a la Torre Eiffel, en París, Francia, y por las luces, se contempla que es de noche.

Ante las críticas de su sorpresivo viaje a Europa, Millán Vázquez justificó que acudió al Foro Mundial de Alcaldes que se celebró en París, con la intención de atraer inversiones extranjeras para su municipio e insistió que este era el tercer viaje a dicho lugar.

Su municipio está envuelto en la disputa violenta entre dos grupos de la delincuencia organizada

Su municipio está envuelto en la disputa violenta entre dos grupos de la delincuencia organizada y él mismo ha sido víctima de ella: el pasado 16 de octubre, un grupo armado lo interceptó en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, con la intención de despojarlo de la camioneta en que viajaba.

Los delincuentes dispararon sus armas al aire, en un intento por obligarlo a detenerse, cuando retornaba a su municipio, luego de haber celebrado una reunión en Palacio de Gobierno, con el actual Secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez.

