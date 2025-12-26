Más Información
Culiacán, Sin a 26 de Dic.- En vacaciones en la zona montañosa de Big Bear Lake, California, en Estados Unidos, el alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, envió un mensaje de feliz Navidad, pese a que su municipio, vive en una situación tensa por la violencia.
En el video que subió a las redes sociales, se observa al edil emanado de Movimiento Ciudadano, con ropa apropiada para esquiar en las montañas de California, previo a la celebración de la Nochebuena, en donde deseó a todos que este festejo "esté lleno de luz y amor".
Un día después, Richard Millán Vázquez volvió a subir otro breve video en sus redes sociales, portando un abrigo invernal, en donde anuncia que se prepara para regresar de su viaje, deseándoles a todos lo mejor.
En junio pasado, el edil de Elota divulgó un video en el que se puede observar que se encuentra frente a la Torre Eiffel, en París, Francia, y por las luces, se contempla que es de noche.
Ante las críticas de su sorpresivo viaje a Europa, Millán Vázquez justificó que acudió al Foro Mundial de Alcaldes que se celebró en París, con la intención de atraer inversiones extranjeras para su municipio e insistió que este era el tercer viaje a dicho lugar.
Su municipio está envuelto en la disputa violenta entre dos grupos de la delincuencia organizada y él mismo ha sido víctima de ella: el pasado 16 de octubre, un grupo armado lo interceptó en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, con la intención de despojarlo de la camioneta en que viajaba.
Los delincuentes dispararon sus armas al aire, en un intento por obligarlo a detenerse, cuando retornaba a su municipio, luego de haber celebrado una reunión en Palacio de Gobierno, con el actual Secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez.
