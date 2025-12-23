Más Información
Tras el ataque armado registrado la noche del domingo en el restaurante Luaú de la Zona Rosa, el hombre que fue asesinado en el interior había llegado a la Ciudad de México procedente del estado de Sinaloa y su identidad hasta ayer por la noche no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Fuentes ministeriales indicaron que en la necropsia que se le realizó se determinó que la causa de muerte fueron las heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego y que el cuerpo fue entregado por la noche a sus familiares.
También indicaron que el nombre con el cual ingresó fue Óscar Ruiz Domínguez.
De acuerdo con los primeros avances de la investigación, la pareja del agredido, María José, lo identificó como Óscar Ruiz Domínguez y comentó que se trataba de un empresario de Mazatlán, en Sinaloa.
Sin embargo, agentes indagan si el hombre estaría ligado al nombre de Óscar Medina, presuntamente ligado a una célula criminal. Hasta el cierre de esta edición, esta versión no había sido confirmada por autoridades oficialmente.
