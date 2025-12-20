Más Información

La (Defensa) informó el envío de 180 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa, donde “Los Chapitos” y “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa libran una guerra desde finales de 2024.

Los efectivos del Ejército mexicano salieron este sábado de la Base Aérea Militar de Santa Lucia, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y un Spartan C-27J de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a para integrarse al despliegue operativo que mantiene la novena Zona Militar de esa entidad.

Los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país, señaló la dependencia.

Los efectivos realizarán tareas de disuasión, prevención y patrullajes, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Sinaloa, para generar un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población sinaloense, señaló la dependencia.

La Defensa recordó que la misión de las unidades de Fuerzas Especiales, es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad.

