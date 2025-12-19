Culiacán, Sin a 19 de Dic.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya afirmó que no se ha disminuido la presencia de personal militar en el estado, por lo que se mantienen los operativos continuos, como se pudo comprobar en el reciente hecho, en el que intervinieron para evitar un despojo violento de un vehículo, donde una persona resultó herida y un civil detenido.

Dio a conocer que los desplazamientos de personal militar que se perciben son de una zona a otra, en el estado, por lo que la sociedad debe estar tranquilo, ya que todas las fuerzas federales se mantienen en el estado durante el periodo que se requiera.

Personal militar mantiene operativos continuos en Sinaloa, asegura Ruben Rocha. Foto: Especial.

Esta mañana, en un expendio de gasolina de la avenida Jesús Kumate, hombres armados intentaron despojar en forma violenta una camioneta, por lo que personal militar que se encontraba cerca del lugar, intervino, lo que derivó en un enfrentamientos con los delincuentes.

Los intercambios de disparos dañaron tres vehículos, uno de ellos de reparto de alimentos. Una persona, que se presume era la víctima de los delincuentes, resultó herido.

Uno de los delincuentes fue detenido y se aseguró un arma automática que fue abandonada en una de las avenidas, donde se registraron los enfrentamientos.

Reactivan puntos antibloqueos en carreteras

Por otra parte, Rubén Rocha Moya informó que se reactivarán los puntos antibloqueos en las carreteras, con la presencia de elementos de seguridad, grúas y un camión cisterna cargado con agua para intervenir y evitar el caos en el tránsito.

Durante el acto de entrega de 65 patrullas y vehículos para diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado, el mandatario estatal indicó que ante los recientes hechos que se presentaron en el sur del estado, se acordó en la Mesa de Seguridad volverá a instalar los puntos de revisión en las carreteras.,

Los puntos antibloqueos que se volverán activar, como sucedió inicialmente en la autopista Culiacán-Mazatlán, habrá disposición de agua suficiente para sofocar unidades quemadas y enfriarlas para poder ser retiradas rápidamente de la carpeta asfáltica.

Rocha Moya externó que cuando se han presentado actos de violencia en las carreteras con bloqueos, es difícil reactivar el tránsito, puesto que al ser quemadas las unidades, tardan mucho tiempo en enfriarse, lo que dificulta que las grúas las puedan mover de las carpetas asfálticas.

En el mismo evento, anunció que para el 2026, se darán de alta a 40 nuevos elementos que reforzaran las tareas de la Fiscalía General del Estado, como parte de las nuevas inversiones que se van a canalizar a las áreas de seguridad.

