Más Información
Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma
SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes
"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal
Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura
Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales
Por segundo día consecutivo, trabajadores del Sector Salud de Veracruz salieron a las calles a manifestarse en protesta porque su bono navideño se les pagó con una tarjeta de consumo de diversas tiendas, desde Chedraui hasta Palacio de Hierro.
Aunque las manifestaciones se han concentrado en su mayoría en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se registran en otras regiones, donde los inconformes exigen que el bono se les pague en efectivo como históricamente había venido ocurriendo.
En las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, frente a Palacio de Gobierno y en avenidas cercanas a los principales hospitales, clínicas y centros de atención, se registran protestas de trabajadores, quienes desde ayer jueves iniciaron protestas.
Lee también Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica
Y es que su bono navideño de 14 mil pesos les fue entregado con tarjetas de consumo para adquirir productor en tiendas Chedraui, pero también –dijeron hoy- de Palacio de Hierro y hasta de farmacias, establecimientos que en muchas regiones ni siquiera operan.
“En mi localidad no hay Chedraui, mucho menos Palacio de Hierro”, rezaba una de las pancartas de protesta; y otra aseguraba: “Por qué condicionar la compra en Chedraui?
Por la tarde de ayer, incluso el secretario de Salud estatal, Valentín Herrera, fue increpado por empleados de dicha dependencia, quienes le exigieron a gritos el pago de su bono en efectivo.
Las protestas se han extendido a Banderilla, Teocelo, Perote, Córdoba, Orizaba, Rio Blanco, Coatzacoalcos, donde hay cierres de calles y carreteras, sin que haya una respuesta oficial a sus demandas.
Estallan protestas de trabajadores de salud en Veracruz; les entregan bono navideño en tarjetas de consumo
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]