Por segundo día consecutivo, trabajadores del Sector Salud de Veracruz salieron a las calles a manifestarse en protesta porque su bono navideño se les pagó con una tarjeta de consumo de diversas tiendas, desde Chedraui hasta Palacio de Hierro.

Aunque las manifestaciones se han concentrado en su mayoría en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se registran en otras regiones, donde los inconformes exigen que el bono se les pague en efectivo como históricamente había venido ocurriendo.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, frente a Palacio de Gobierno y en avenidas cercanas a los principales hospitales, clínicas y centros de atención, se registran protestas de trabajadores, quienes desde ayer jueves iniciaron protestas.

Y es que su bono navideño de 14 mil pesos les fue entregado con tarjetas de consumo para adquirir productor en tiendas Chedraui, pero también –dijeron hoy- de Palacio de Hierro y hasta de farmacias, establecimientos que en muchas regiones ni siquiera operan.

“En mi localidad no hay Chedraui, mucho menos Palacio de Hierro”, rezaba una de las pancartas de protesta; y otra aseguraba: “Por qué condicionar la compra en Chedraui?

Por la tarde de ayer, incluso el secretario de Salud estatal, Valentín Herrera, fue increpado por empleados de dicha dependencia, quienes le exigieron a gritos el pago de su bono en efectivo.

Las protestas se han extendido a Banderilla, Teocelo, Perote, Córdoba, Orizaba, Rio Blanco, Coatzacoalcos, donde hay cierres de calles y carreteras, sin que haya una respuesta oficial a sus demandas.

afcl