Trabajadores del Sector Salud de Veracruz se manifestaron en protesta porque su les fue entregado con una tarjeta de consumo de la tienda Chedraui, en lugar de tarjeta con disposición en efectivo.

Con cierre de calles y protestas en centros de trabajo, desde clínicas y hospitales, los trabajadores exigieron el pago en efectivo de los 14 mil pesos de su bono decembrino.

Los inconformes acusaron además que la tarjeta tiene fecha de caducidad de diez días, por lo que lamentaron que de manera unilateral la dependencia haya decidido otorgar el bono en tarjeta Chedraui.

Personal medico exige pago de bono navideño (18/12/2025). Foto: Especial
Personal medico exige pago de bono navideño (18/12/2025). Foto: Especial

Incluso en el Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio de Xalapa, un grupo de trabajados increpó y reclamó al Secretario de Salud Estatal, Valentín Herrera.

"Efectivo, efectivo", gritaron los empleados al funcionario estatal.

Los trabajadores recordaron que tradicionalmente se le ha otorgado un conocido como bono decembrino, el cual se entrega en tarjetas electrónicas.

El Sindicato Mexicano de Salud exigió a la gobernadora el pago en efectivo de dicho bono, pues recordó que los trabajadores de salud no cuentan con 90 días de aguinaldo.

Exigen a la gobernadora del estado pago del bono navideño (18/12/2025). Foto: Especial
Exigen a la gobernadora del estado pago del bono navideño (18/12/2025). Foto: Especial
