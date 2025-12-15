Para regalar una motocicleta o side-by-side no hay un mejor momento que esta Navidad. En esta temporada, Honda ofrece una selección especial de sus modelos estrella con bonos exclusivos. Será más fácil regalar una motocicleta con diseño superior y la posibilidad de tener experiencias en carretera llenas de aventura. Desde modelos accesibles hasta vehículos todoterreno, descubre cuál es el regalo memorable para ti o para esa persona especial que tienes. ¡Conócelos!

Ideales para el día a día

Si buscas una moto para tu rutina diaria, estos modelos están hechos a tu medida. La Honda NC750XD es perfecta para quienes les atrae la practicidad, el diseño moderno y un excelente rendimiento urbano. Su motor de dos cilindros en línea y ergonomía refinada aseguran trayectos cómodos y con gran agilidad. Con un costo de $225,490 pesos, esta motocicleta se convierte en una oportunidad única para trasladarte tanto con potencia como con estilo.

Además, la Honda NC750XA ofrece un perfil versátil y robusto; es perfecta para hacer el recorrido diario al trabajo o para disfrutar de esa experiencia en el pueblo mágico que habías planeado. Entre sus características incluye transmisión manual de seis velocidades y ABS de doble vía para una conducción segura y confiable. Su precio de $204,490 pesos se vuelve más atractivo con el bono navideño que Honda tiene preparado para ti.

Foto: Cortesía Honda

Los dos modelos, tanto la Honda NC750XD como la Honda NC750XA, cuentan con un bono de $20,000 pesos. Esta es la ocasión perfecta para estrenar sin comprometer tu cartera y hacerte de esos regalos navideños. Consiéntete en esta Navidad con Honda.

Hechas para atravesar cada camino con velocidad

Otros modelos que nos dan una alternativa de movilidad para el día a día, pero que también nos dan toda la potencia disponible en el mercado, son la Honda CB650RA o la Honda CB650RAC. Con un motor 4 cilindros, iluminación LED y suspensión SFF, este modelo está listo para carreteras y curvas. Su diseño naked sport, actitud dinámica y gran potencia, te prepara para una experiencia deportiva completa. Puedes llevarte esta moto de alto desempeño por tan solo $171,990 pesos. Se ofrecen opciones de financiamiento para hacer aún más cómoda su compra.

Foto: Cortesía Honda

Por otro lado, la Honda Rebel es ideal si estás esperando una moto que combine comodidad y estilo. Gracias a su estética custom y manejo deportivo, es un excelente modelo para nuevos motociclistas. Incluye un motor bicilíndrico de 471 cc, asiento bajo y ergonomía amigable. Su precio de $171,990 pesos la vuelve un regalo muy atractivo para esta temporada.

Foto: Cortesía Honda

Cada una de estas motocicletas tiene un bono de $20,000 pesos, convirtiendo la temporada navideña en el mejor momento para adquirir alguno de estos modelos. ¡No esperes más!

Las más útiles para la aventura

En caso de que tengas un espíritu más extremo, estos modelos son especiales para ti. Honda TALON está pensado para experiencias todoterreno con una alta dosis de aventura. Este side-by-side incorpora un motor de 999 cc, sistema PGM-FI y suspensión avanzada para conquistar senderos, rocas y rutas exigentes. Por tan solo $650,000 pesos en su versión de dos plazas, es el regalo indicado para explorar lo desconocido con la confianza y comodidad que sólo un modelo Honda puede ofrecerte.

La versión de cuatro asientos mantiene la potencia del motor Unicam, pero suma espacio para vivir aventuras en familia o con amigos. Con un precio de $720,000 pesos, esta temporada se pueden adquirir ambos modelos con un bono especial de $55,000 pesos.

Foto: Cortesía Honda

Pero si quieres regalar un vehículo que también funcione como negocio, este modelo te debe de interesar. El Honda PIONEER 520 es un side-by-side compacto, fuerte y funcional. Por sus especificaciones, es perfecto para labores en campo, recorridos recreativos o aventuras en espacios reducidos. Su motor de 518 cc y transmisión automática con modos AT/MT garantizan versatilidad y desempeño superior. Adquiérelo por $364,990 pesos, pero si sumas el bono navideño de $40,000 pesos, se vuelve una gran oportunidad para estrenar un vehículo utilitario premium.

Foto: Cortesía Honda

Navidad Honda: los mejores vehículos, a los mejores precios

Con motocicletas pensadas para cada estilo de vida y bonos navideños que hacen la diferencia, Honda Motos convierte la temporada en el momento ideal para regalar movilidad sobre dos ruedas. Ya sea una moto para la calle, una deportiva para la carretera o un side-by-side para conquistar terrenos desafiantes, cada modelo representa un regalo memorable y una experiencia que comienza desde el primer arranque.

Foto: Cortesía Honda

Consulta los modelos participantes y aprovecha las promociones en tu distribuidor de motos Honda o POWERHOUSE más cercano. ¡Qué esperas para tener el tuyo!

