Sin la presencia del PAN, PRI ni Movimiento Ciudadano, luego del zafarrancho, los diputados locales de Morena y sus aliados, que son la mayoría, aprobaron en lo general y en lo particular el Paquete Económico 2026 para la Ciudad de México.

Entre lo aprobado sobresale que el Código Fiscal actualiza el tope del subsidio para la tenencia vehicular que sube de 250 mil a 638 mil pesos con IVA, cuyo objetivo, de acuerdo con las autoridades capitalinas, es duplicar el número de altas vehiculares.

Asimismo, en ese mismo documento se fortalece la determinación presuntiva para que las autoridades fiscales, al determinar las contribuciones, puedan considerar los ingresos de los contribuyentes considerando la información obtenida por las autoridades fiscales federales y locales y los datos contenidos en las declaraciones formuladas por el contribuyente presentadas ante las autoridades fiscales federales.

Diputados de oposición habían llamado “terrorismo fiscal” a estas modificaciones, lo que fue refutado desde tribuna por la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres.

“A través del código no se va a perseguir a nadie, mucho menos de manera arbitraria. La autoridad sigue obligada a fundar y motivar cada acto, a explicar por qué presume un ingreso y a permitir que el contribuyente demuestre lo contrario”, sostuvo.

En tanto, la Ley de Ingresos prevé una recaudación de 313 mil 385 millones 406 mil 7 pesos.

Por el impuesto predial se proyecta una recaudación de 28 mil 133 millones de pesos; por el servicio de agua, 9 mil 621 millones; por la tenencia o uso de vehículos, 4 mil 582 millones de pesos, y por multas de tránsito, mil 263 millones.

La Ley de Ingresos estipula que el monto de endeudamiento neto que la jefa de Gobierno podrá ejercer durante el Ejercicio Fiscal 2026 será de 3 mil 500 millones de pesos.

El trámite para obtener la licencia de conducir permanente se mantendrá vigente durante todo 2026 al mismo costo: mil 500 pesos.

El tercer dictamen avalado fue el Presupuesto de Egresos, en el que se asignaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 29 mil 507 millones de pesos, mientras que a la Secretaría del Agua se le presupuestaron 19 mil millones y la de Obras dispondrá de 18 mil 600 millones de pesos.

En total, las 16 alcaldías podrán erogar un presupuesto de 57 mil 600 millones de pesos.

Para 2026 se asignan 25 mil millones de pesos de inversión total para el Metro, de los cuales 5 mil millones se destinan específicamente para la modernización de la Línea 3, una de las líneas con mayor demanda, que transporta mensualmente a más de 14 millones de personas.

Para 2026 se contempla la construcción de 13 nuevas Utopías, con un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos, así como 100 millones de pesos adicionales para la elaboración de los proyectos ejecutivos.

Debido a que diputados de oposición habían abandonado el pleno, únicamente se mencionaron sus reservas y una a una fueron desechadas.