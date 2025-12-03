Al comparecer ante el Congreso del Estado con motivo de su Primer Informe de Gobierno, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena) recibió denuncias por subejercicios, rezagos en salud, seguridad y educación y criticas a algunos de sus Secretarios de Despacho.

“Es buena su crítica”, respondió la mandataria ante cuestionamientos de diputados de oposición en el pleno legislativo, donde compareció como parte de la rendición de cuentas de su primer año de gobierno.

La comparecencia –en la que Nahle reconoció avances, pero también rezagos en diversas áreas de su administración- transcurrió, en términos generales, sin mayores sobresaltos ni confrontaciones; llamó la atención la ausencia de uno de los principales críticos, el diputado local priista Héctor Yunes Landa.

Durante sesión, la mandataria emitió un mensaje inicial y luego recibió cuestionamientos de legisladores Morena, PT y PVEM y críticas de diputados del PAN, MC y del Grupo Mixto, los cuales se centraron en el área de infraestructura, salud, educación, seguridad y finanzas.

Uno de los puntos centrales de la intervención inicial de la gobernadora, fue la deuda pública estatal, la cual –reveló- sumaba los 119 mil millones de pesos compuesta por deuda bancaria, fiscal y de diversas índoles, la cual –dijo- redujeron en un 42 por ciento, para quedar en 69 mil millones.

Nahle precisó que heredó una deuda de 30 mil millones con el Sistema de Administración Tributaria, 25 mil millones con el ISSSTE, 50 mil millones con instituciones bancarias y otros compromisos.

Rocío Nahle García durante su Primer Informe de Gobierno (03/12/2025). Foto: Especial

En el caso del SAT se acogieron a un programa de regularización, mientras que con el Issste a un transitorio que les permitió reducir la deuda; mientras que renegociaron la deuda bancaria a una mejor tasa de interés.

La titular del Ejecutivo estatal reportó inversiones extranjeras por 4 mil 380 millones de dólares; y en materia de seguridad una disminución del 13.32 por ciento en incidencia delictiva, además de abatimiento al rezago educativo y avances en salud.

Rezagos y cuestionamientos

“No voté por usted, al igual que millones de veracruzanos, pero eso no significa que estemos en su contra”, le aclaró la diputada panista Indira Rosales San Román, quien dejó en claro que buscan que le vaya bien a Veracruz y que la mandataria realice un trabajo ordenado y honesto.

La legisladora cuestionó un grave subejercicio en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, donde de los más de 4 mil millones de pesos asignados solo han ejercicio el 13.3 por ciento; denunció que solo han rehabilitado 33 escuelas; y cuestionó el programa Camionetitas de la Salud para distribución de medicamentos; y la falta de apoyos suficientes para damnificados por lluvias.

“Es buena su crítica”, respondió de manera general la gobernadora en su turno y se comprometió a revisar de manera personal el subejercicio en el área de obras públicas y justificó la falta de rehabilitación de escuelas al tardío envío de recursos federales.

“Traemos un rezago”, admitió Nahle pero precisó que en el tema de obras hay 62 por ciento de avance en la asignación de recursos. “Yo directamente me voy a meter a eso, yo directamente porque no puedo decir ahí lo dejamos”, dijo.

Rocío Nahle García dando su primer informe de gobierno (03/12/2025). Foto: Especial

La panista también cuestionó que muchos integrantes del gabinete no sean veracruzanos, así como su falta de preparación y conocimiento del estado.

“Hay que luchar contra cualquier tipo de discriminación (…) hay veracruzanos buenos, pero nosotros somos pueblo abierto y recibimos a todos, hay que evitar la discriminación de origen pero trabajo con muchísimos veracruzanos”, respondió Nahle.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Avila Estrada y la legisladora Monserrat Ortega Ruiz del Grupo Mixto Veracruz cuestionaron las acciones para castigar el desfalco de ex funcionarios del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.

“Es tiempo de pasar de dichos a los hechos, poner a Veracruz de moda tiene que ser declaración ética donde más allá de color de partido se actúe en contra de funcionarios que usaron mal uso de sus cargos y malversaron recursos”, expuso el diputado emecista y la mandataria destacó que son los órganos auditores y contralorías internas los que llevan el seguimiento a las irregularidades.

La diputada Monserrat Ortega criticó falta de mantenimiento a unidades de salud, carencia de medicamentos, rezago educativo, inseguridad, sub ejercicios, carreteras en pésimo estado y se lanzó contra la titular de la Secretaría de Protección Civil, por su pésimo manejo durante la emergencia por inundaciones en el norte del estado.

Nahle defendió, sin exaltarse, el trabajo en salud y la distribución de medicamentos, además destacó avances en materia de seguridad y aclaró que las grandes obras carreteras se irán realizando en el resto de su sexenio.

El líder de la bancada morenista, Esteban Bautista enalteció que una mujer gobierne Veracruz y resaltó la disminución de la deuda; el legislador del PVEM, Marcelo Ruiz, defendió a la gobernadora por meter orden y mano firme y le pidió actuar en defensa del medio ambiente.

Y al ser cuestionada sobre la llegada de nuevos alcaldes, adelantó que buscará trabajar con ellos en sincronía, paz, unidad y poniendo en primer lugar la seguridad.

“Soy una mujer demócrata y si vamos a trabajar con todos”, respondió luego que durante meses había criticado y cuestionado a algunos alcaldes de oposición.

