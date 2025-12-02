Juchitán, Oax. – Médicos y enfermeras del hospital del ISSSTE de Tehuantepec “tomaron” el área de gobierno de ese nosocomio, en protesta porque los mandos centrales no cumplieron sus ofrecimientos en la entrega de plazas, respeto a la vida sindical y dotación de medicamentos.

Desde el pasado 15 de septiembre, los funcionarios nacionales del ISSSTE ofrecieron el 50 por ciento de plazas al sindicato, sin embargo, violando la autonomía del sindicato, entregaron claves laborales a personas ajenas a nuestra gremial, denunciaron.

En protesta, por lo que han considerado una burla, los trabajadores del hospital del ISSSTE de Tehuantepec se declararon en “asamblea permanente”, y aunque no suspendieron los servicios médicos a los derechohabientes, “tomaron” todas las áreas de gobierno.

La delegada sindical de ese nosocomio, Marbet Nataly Hernández García, denunció que las autoridades federales del ISSSTE tampoco han suministrado insumos y medicamentos para brindarle una mejor atención a los pacientes.

Trabajadores colocaron una lona con las razones de su protesta (02/12/2025). Foto: Especial

No contamos con los consultorios adecuados y el proceso de ampliación de la infraestructura hospitalaria sigue suspendida. Después de las pasadas protestas, solo enviaron a una constructora que recogió los escombros que dejaron con la media ampliación y se retiró.

La ampliación, considerada una necesidad para mejorar la atención médica de los derechohabientes, comenzó en 2023, sin embargo, a medio año de 2024, la obra quedó suspendida. Las autoridades del ISSSTE siguen sin informar las causas.

Originalmente se construirían los consultorios de unas nueve especialidades, como las de Pediatría, Otorrinolaringología, Ginecología, Traumatología y Medicina Interna, entre otras que, por el abandono en obra negra, se están deteriorando.

Con la “toma” del área de gobierno del nosocomio, como la dirección, subdirección, recursos humanos y financieros, que impide la operatividad del área administrativa, vamos a mantener la protesta, pero si es necesario suspender los servicios médicos, lo haremos, advirtieron.

