Culiacán.- Con el inició de las fiestas decembrinas, la Coordinación de Protección Civil en Culiacán puso en marcha un operativo para combatir la venta de pirotecnia. En una primera acción desplegada en dos colonias de la zona sur, se decomisaron cinco kilos de diversos productos elaborados con pólvora.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de la dependencia, externó que con estas medidas preventivas se desea hacer conciencia entre los padres de familia para que no permitan que sus hijos jueguen con artefactos explosivos que pueden causarles lesiones.

Lee también Tamaulipas inicia Operativo Especial de Invierno “Héroes Paisanos”; garantiza regreso seguro a México en fiestas decembrinas

Señaló que se busca sacar de los abarrotes, calles, mercados y puestos semifijos las ventas de toda clase de artefactos elaborados con pólvora que se han vuelto muy populares pero muy peligrosos, ya que muchos de ellos son elaborados con excesiva pólvora.

Foto: Especial

Pidió a la población que a través de las líneas de emergencia denuncien los puntos de venta de toda clase de pirotecnia, como medida preventiva a fin de que las fiestas decembrinas se vean empañadas con tragedias como ha sucedido en años anteriores.

Comentó que en solo dos días se logró decomisar cinco kilos de diversos artículos elaborados con pólvora que eran comercializados en la vía pública, por lo que espera que con estas acciones se logre inhibir su comercialización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL