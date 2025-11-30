Noviembre vive sus últimas horas y desde hoy ya ya puedes ver esta selección de películas navideñas antes de la llegada de Santa Claus o Papá Noel a tu casa.

Desde comedias, dramas y algunas sorpresas, seguro encontrarás una que te encante y quieras disfrutar con tu familia, amigos o pareja, acompañados de unos bombones fundidos en el sillón.

Lee también ¿Dónde está el Mercado de la Navidad en CDMX? ¡Es gratis!

“Mi pobre angelito”

Comenzamos con la clásica historia que ha acompañado a varias generaciones: la familia McCallister olvida al más pequeño de sus hijos en Navidad y él debe defender su hogar de los torpemente aterradores bandidos mojados. Sorprendentemente, esto ocurrió más de una vez, ya sea en Chicago o en New York con la icónica aparición de Donald Trump. Existe una tercera entrega, pero sin Macaulay Culkin, así que queda a tu criterio incluirla o no en el maratón.

Dónde ver: Disney+

Mi pobre angelito es una película de 1990. Foto: IMDb

“El extraño mundo de Jack”

La única condición para ser película navideña es desarrollarse durante las fiestas decembrinas, y Jack, el rey del Halloween, cumple con ello al intentar convertirse en el nuevo amo de esta festividad. Por supuesto, no podía quedarse con los regalos tradicionales y les da su toque especial, mientras enfrenta problemas como su conflicto con su archienemigo Oogie Boogie.

Dónde ver: Disney+

“Nuestra historia de Navidad”

Nada mejor que una reunión familiar en estas fechas, especialmente con tu pareja. Esta cinta muestra cómo unos padres cuentan a su hija y su novio la historia de amor que los llevó hasta ese momento. En una mezcla del pasado con el presente, los jóvenes descubren qué significa encontrar a la persona correcta en Navidad.

Dónde ver: Netflix

“Terrifier 3”

Aunque no lo parezca, es una película navideña, basta con ver los posters promocionales. Sin embargo, debes saber que ha sido catalogada como una de las cintas más aterradoras de los últimos años. En algunas salas incluso se implementaron equipos de primeros auxilios y bolsas para vomitar debido a la crudeza de sus escenas.

Dónde ver: Prime Video

Lee también Cómo activar el "modo Navidad" en WhatsApp

“Spirited: el espíritu de las fiestas”

Ryan Reynolds protagoniza este musical que retoma el clásico cuento de Ebenezer Scrooge, pero con un giro inesperado: los espíritus de las navidades funcionan como una compañía de teatro que intenta cambiar al mundo una persona a la vez.

Dónde ver: Apple TV+

“Duro de matar”

John McClane protagoniza una de las películas de acción más representativas de la historia. Aunque suele olvidarse, sucede en Navidad: el detective regresa a New York para celebrar con su esposa, a quien debe rescatar de un grupo criminal que la mantiene como rehén en el Nakatomi Plaza.

Dónde ver: Disney+

“El regalo prometido”

Un clásico infaltable de cada diciembre desde 1996. Arnold Schwarzenegger interpreta a un padre dispuesto a hacer lo que sea con tal de ver feliz a su hijo al abrir su regalo navideño. Y claro, incluye la dosis de acción que caracteriza al actor.

Dónde ver: Televisión y Disney+

El regalo prometido. Fuente: Disney Plus

Estas son las películas que sí o sí debes ver antes de Navidad para llegar con todo al 25 de diciembre o, simplemente, para disfrutar un buen maratón con cobija, ponche y tu comida decembrina favorita.