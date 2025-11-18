Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar con un maratón, según la IA

Más Información
Con la llegada de la temporada decembrina, nada mejor que preparar un maratón cinematográfico para disfrutar en familia o con amigos.
Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos.
Lee también ¿Cuándo debe colocarse el árbol de Navidad? Conoce la fecha exacta
Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.
Las mejores películas navideñas según la IA
Para facilitar la elección, la inteligencia artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo.
- Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+
- Klaus: Netflix
- El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video
- El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video
- Love Actually: Prime Video, Netflix
- Elf: Max
- Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix
- ¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin
- Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix
- Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+
También te interesará:
¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves
¿Adrián Marcelo hospitalizado? Youtuber comparte foto y causa sorpresa en redes
¿Qué pasará en el episodio 5 de It: Welcome to Derry? Tráiler muestra revelación
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xmg/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]