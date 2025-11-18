Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar con un maratón, según la IA

Con la llegada de la temporada decembrina, nada mejor que preparar un maratón cinematográfico para disfrutar en familia o con amigos.

Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos.

Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.

Las mejores películas navideñas según la IA

Para facilitar la elección, la inteligencia artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo.

Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+

Foto: Disney+

Klaus: Netflix

Foto: El Universal

El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video

Jim Carrey y Taylor Momsen actuaron juntos en la película de navidad de "El Grinch" estrenada en el año 2000. Foto: IMDB

El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video

Fuente: Instagram @disneyplusla

Love Actually: Prime Video, Netflix

Foto: Netflix

Elf: Max

Foto: HBO MAX

Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix

Foto: Captura de pantalla

¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin

"¡Qué bello es vivir!" tuvo cinco nominaciones al Oscar, aunque no logró ganar ninguna. Paramount Pictures

Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix

un_cuento_de_navidad.jpg

Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+

Foto: Archivo

