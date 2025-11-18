Más Información

¿Lugares ricos y baratos para disfrutar este fin de semana? Te compartimos estas 3 opciones

MrBeast recuerda visita a Calakmul y construye réplica de pirámides en Minecraft

Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar con un maratón, según la IA

El secreto para que tu gato beba más agua; evita que tenga problemas en sus riñones

Con "La Chona", Fortnite Festival anuncia colaboración con Los Tucanes de Tijuana

Con la llegada de la , nada mejor que preparar un maratón cinematográfico para disfrutar en familia o con amigos.

Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos.

Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.

Las mejores películas navideñas según la IA

Para facilitar la elección, la inteligencia artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo.

  • Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+
Foto: Disney+
  • Klaus: Netflix
Foto: El Universal
  • El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video
Jim Carrey y Taylor Momsen actuaron juntos en la película de navidad de "El Grinch" estrenada en el año 2000. Foto: IMDB
  • El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video
Fuente: Instagram @disneyplusla
  • Love Actually: Prime Video, Netflix
Foto: Netflix
  • Elf: Max
Foto: HBO MAX
  • Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix
Foto: Captura de pantalla
  • ¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin
"¡Qué bello es vivir!" tuvo cinco nominaciones al Oscar, aunque no logró ganar ninguna. Paramount Pictures
  • Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix
un_cuento_de_navidad.jpg
  • Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+
Foto: Archivo
