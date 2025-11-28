El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas está listo y preparado para recibir y proteger, a todas y todos los paisanos que regresan a México en estas fiestas decembrinas, y dio el banderazo de inicio del Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos".

Dijo que el personal que labora en las distintas dependencias de su administración estarán atentas a que estos operativos implementados "sigan siendo un baluarte para nuestra entidad, una gran oportunidad también económica, en incremento constante, como se ha registrado en los últimos años".

Los miles de paisanos que llegan, a través de esta frontera tamaulipeca, "van a encontrar autoridades diligentes, honestas y dispuestas a auxiliar a los que retornan de los Estados Unidos, porque se han coordinado -entre los gobierno federal, estatal y municipal- para acompañarles en su retorno con seguridad, así como con toda clase de servicios y la atención que merecen.

Lee también Identifican a 25 menores de escuelas de Oaxaca víctimas de difusión de imágenes en Telegram sin su consentimiento

"La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquí en casa y en el exterior, destaca siempre que las y los mexicanos que desde hace tiempo residen en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas, que se distinguen por su esfuerzo y dedicación, que cumplen con las leyes y pagan sus impuestos, que por ningún motivo merecen discriminación; al contrario, merecen respeto y reconocimiento", expresó.

En el evento la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, destacó que, bajo la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, este programa es sinónimo de gratitud, protección y servicio a nuestros paisanos, y consideró que Nuevo Laredo tiene un papel protagónico en esta misión, ya que es el punto de acceso preferido de más de 150 mil compatriotas, quienes dinamizan sectores clave como la hotelería, el sector restaurantero, las estaciones de servicio y el comercio local.

"A nombre del gobierno de Nuevo Laredo les reitero nuestro compromiso de trabajar incansablemente durante este periodo y este Operativo de Invierno para que, sin ninguna preocupación, sea su llegada a tiempo y a disfrutar las fiestas decembrinas", aseveró.

Lee también Aseguran arsenal en residencia de Portalegre, Culiacán; entre lo decomisado había cinco granadas calibre 40mm

Y Seguismundo Doguín Martínez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, aseguró que Tamaulipas es nuevamente un punto estratégico para el ingreso de nuestros paisanos, ya que durante el Operativo Invierno 2024 esta oficina atendió a 182 mil 936 connacionales, lo que reflejó un crecimiento del 20.95 por ciento, respecto al flujo del año anterior.

"Este año durante el operativo se refuerza, de manera especial, la coordinación institucional, destacando la seguridad de carreteras, la agilización de denuncias, la información oportuna, el apoyo de emergencias mecánicas, la atención médica, la coordinación de la línea 911, la difusión de dichos servicios y el acompañamiento con atención de quejas".

Este año, el Operativo Especial Invierno 2025 del Programa “Héroes Paisanos” contará en todo el estado con 18 módulos de atención y 48 observadores que tienen la misión de informar, orientar y proteger los derechos de las y los paisanos durante su ingreso, estancia y tránsito por territorio nacional.

El gobernador Américo Villarreal da el banderazo del Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos". Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc