Ciudad Victoria.- De un total de 40 solicitudes recibidas, el Congreso de Tamaulipas eligió hoy dos ternas, una de mujeres y otra de hombres, en el proceso de selección de aspirantes al cargo del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las dos ternas que se eligieron serán enviadas al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Américo Villarreal Anaya, para la selección de la terna definitiva de aspirantes.

La resolución se dio a conocer tras el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, que concluyó el análisis de las 40 solicitudes recibidas en respuesta a la convocatoria pública.

De estas, 39 aspirantes cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, formando la lista que fue sometida a consideración del Pleno para la etapa de votación.

Las ternas quedaron integradas de la siguiente manera:

Por el género femenino:

Marisol Ivette Borja Lara

Eréndira Yesenia Saldaña Narváez

Irene Josefina Rivera Vázquez

Por el género masculino:

César Alejandro Ávalos González

Jesús Eduardo Govea Orozco

Jesús Gilberto Alarcón Benavides

Estas ternas serán enviadas de inmediato al gobernador del Estado, conforme a lo que establece el procedimiento constitucional.

A partir de ellas, el Ejecutivo seleccionará a tres personas idóneas que conformarán la terna final, quienes serán entrevistadas por los integrantes de la Comisión de Justicia para conocer su trayectoria, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

Finalmente, el Pleno Legislativo, elegirá el 29 de noviembre a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado y dicho nombramiento surtirá efectos formales a partir del 16 de diciembre del presente año.

