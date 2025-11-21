Ciudad Victoria.- El magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal fue designado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM) como presidente de dicho órgano jurisdiccional.

En la sesión pública no presencial número 16, el magistrado René Osiris Sánchez Rivas presentó la propuesta, en la que destacó que el magistrado Arroyo Villarreal cuenta con la experiencia y el perfil idóneo para encabezar los trabajos administrativos y jurisdiccionales del Tribunal Electoral local.

Tras su designación, las magistraturas integrantes del Pleno expresaron mensajes de respaldo y reconocimiento a su labor, confiando en que su gestión contribuirá al fortalecimiento institucional y al efectivo cumplimiento de las funciones del Tribunal.

El magistrado Arroyo Villarreal agradeció la distinción y la confianza depositada en su persona, reiterando su compromiso de desempeñar esta responsabilidad con profesionalismo, imparcialidad y pleno respeto a los principios que rigen la justicia electoral.

El magistrado Presidente Edgar Iván Arroyo Villarreal, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con la maestría en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual concluyó con grado de excelencia. También es especialista en Justicia Electoral por el mismo centro, consolidando una sólida formación académica que respalda su capacidad y experiencia en la materia.

En el ámbito profesional, ha desarrollado una amplia trayectoria en instituciones electorales. En el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas se desempeñó como Secretario Auxiliar y Secretario de Estudio y Cuenta, adquiriendo experiencia directa en la función jurisdiccional desde la base. En el Instituto Electoral de Tamaulipas ocupó los cargos de Asesor Jurídico, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídico-Electorales, así como de Secretario Ejecutivo, cargos en los que fortaleció su conocimiento técnico y operativo en la organización y defensa de los procesos electorales.

Su nombramiento, con efectos a partir del 21 de noviembre de 2025, será vigente hasta el 10 de diciembre de 2027, fecha en que concluirá el periodo por el cual fue designado por el Senado de la República.

